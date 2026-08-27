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Ogura operato, recupero da definire: come sta il pilota Trackhouse Aprilia

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 27 agosto 2026 alle 13:48
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Ai Ogura operato a Barcellona, recupero ancora tutto da definire: l'ultimo aggiornamento Trackhouse Aprilia.
Dopo l'annuncio dell'infortunio di Ai Ogura, quindi fuori dal GP Aragon del prossimo weekend, ecco un nuovo aggiornamento. Il giapponese di Trackhouse Aprilia è stato già operato a Barcellona per sistemare la lesione ad un dito della mano sinistra, infortunio riportato nel corso di un allenamento a casa in Giappone. Al momento non ci sono tempi certi sul suo recupero: si ipotizza il ritorno in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano, in programma a metà settembre, ma per il momento non c'è nulla di certo.
La tegola a livello di classifica mondiale è certa: il pilota giapponese sarà certo fuori causa per Sprint e GP nel prossimo fine settimana ad Aragon, ma la sua assenza potrebbe anche prolungarsi se la situazione fisica non fosse quella sperata. Possiamo dire che per Ogura, salvo clamorosi imprevisti, si spegne qualsiasi speranza di potersela giocare al vertice con i protagonisti della MotoGP fino alla fine del Mondiale MotoGP 2026. Un vero peccato, il giapponese iridato Moto2 aveva mostrato interessanti passi avanti e sembrava in grado di essere protagonista fino al prossimo novembre...

La nota di Trackhouse Racing 

Ai Ogura è stato operato alla mano sinistra infortunata e ha iniziato il periodo di recupero.
Il pilota MotoGP di SuperFile Trackhouse, Ai Ogura, è stato operato questa mattina a Barcellona, ​​in Spagna. Il dottor Mir, che ha eseguito l'intervento, ha riferito che la frattura al pollice sinistro di Ai è stata fissata con una placca e che le sue condizioni verranno valutate nel corso del prossimo fine settimana prima di stabilire un piano di riabilitazione.
Sebbene ci auguriamo che Ai possa essere in forma per partecipare al Gran Premio di San Marino, che inizierà tra 15 giorni, al momento è troppo presto per confermarlo.

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Ai Ogura

diDiana Tamantini

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