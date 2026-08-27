Jack Miller saluta la MotoGP: il suo futuro è già assicurato

In vista dell'evento di MotoGP in Aragona, Pramac Yamaha ha annunciato che Jack Miller lascerà il team a fine stagione. Paolo Campinoti e Gino Borzoi trovarono parole di apprezzamento per l'australiano. Il futuro del pilota è assicurato nel WorldSBK con il marchio di Iwata.

L'albo personale di Miller

Dopo dodici stagioni in classe regina, Jack Miller dirà definitivamente addio alla MotoGP. Alla fine del 2026 terminerà il suo contratto con Pramac Yamaha e non sarà rinnovato. Il 31enne pilota australiano disputerà le sue ultime dieci gare in Top Class, prima di intraprendere un nuovo capitolo professionale con le derivate di serie. Nel suo albo personale Jack può vantare quattro vittorie, tutte in sella alla Ducati, con l'ultima che risale al GP del Giappone 2022. Il veterano si è sempre distinto sul bagnato e in condizioni di pista estreme, oltre che per la sua simpatia davanti ai media.

I saluti del team

Il capo di Pramac, Paolo Campinoti, rende onore all'uomo e al pilota Miller. "Certi piloti fanno parte di una squadra solo temporaneamente, mentre altri hanno un impatto duraturo sulla sua storia. Jack appartiene al secondo gruppo. Auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni successo. Una volta che fai parte della famiglia Prima Pramac, ne farai parte per sempre".

Jack ha gareggiato per due stagioni con il team Pramac Yamaha, ma conosce molto bene l'ambiente della squadra toscana. Dal 2018 al 2020 ha guidato una Ducati con lo stesso team. Nel 2021 è stato promosso al team Ducati factory. Miller è poi tornato in Pramac nel 2025 ed è stato determinante nello sviluppo della Yamaha M1. In particolare, ha avuto un ruolo importante nel nuovo progetto V4 grazie alla sua conoscenza ed esperienza.

"Voglio dare un grande abbraccio a Jack. In questi due anni, si è dimostrato un dipendente estremamente prezioso sia per il progetto Yamaha che per il nostro team", ha commentato il team manager Gino Borsoi. "Jack è una grande persona ed è davvero un peccato quando una squadra e una personalità del suo calibro devono separarsi. Purtroppo, questo fa parte del nostro mondo. A volte squadre e costruttori devono prendere decisioni difficili, e questa è stata sicuramente una delle più difficili, non solo per la squadra ma anche per me personalmente".

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