MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Allarme MotoGP: perchè tutti i piloti di punta sono finiti in infermeria?

MotoGP
di Alessio Piana
giovedì, 27 agosto 2026 alle 7:33
Ai Ogura
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una stagione della MotoGP di 22 (presumibilmente 21 con l'imminente cancellazione dell'evento di Lusail) Gran Premi, 44 partenze con Sprint e gare "lunghe" più prove e test, sta diventando qualcosa di insostenibile per piloti e addetti ai lavori.
Il recente infortunio alla mano sinistra di Ai Ogura, registratosi in una sessione di allenamento alla vigilia del Gran Premio di Aragona, fa emergere un dato impressionante. I primi 9 piloti attualmente della classifica MotoGP tutti, ma proprio tutti, nel corso del 2026 hanno dovuto fare i conti con problemi fisici e sono finiti in infermeria.

JORGE MARTIN IL PRIMO

Primo in classifica, primo anche in infermeria. In ordine di tempo, Jorge Martin ha inaugurato questa sfortunata sequela di eventi dovendo saltare i test dello scorso mese di febbraio a seguito del doppio intervento allo scafoide ed alla clavicola destra del dicembre 2025. Secondo in campionato, Marco Bezzecchi altresì di recente ha riportato la frattura scomposta alla clavicola sinistra a seguito della caduta del Sachsenring, combinata alla ferita profonda al ginocchio sinistro. Si arriva così Ai Ogura, KO e costretto alla resa per Aragon per una frattura vicino al pollice sinistro.

DUCATISTI KO

In questa lista poco felice vi fanno parte anche Marc Marquez (frattura del piede a Le Mans e intervento anche alla spalla destra per il ben noto problema protrattosi da Mandalika 2025), Fabio Di Giannantonio (mignolo della mano sinistra KO nello spaventoso botto di Barcellona) e, sesto nel mondiale, Raul Fernandez, il quale tuttora fa i conti con una spalla malandata. Si è operato dopo Assen per risolvere la sindrome del tunnel carpale invece Pedro Acosta, mentre nella prima pausa estiva doppio-intervento (sindrome compartimentale ed a sua volta tunnel carpale) Pecco Bagnaia. Per Alex Marquez, nono della generale, a chiudere questo elenco di nove piloti acciaccati nel corso del 2026 non si è fatto mancare per lo spaventoso incidente di Barcellona una frattura alla clavicola destra ed una frattura marginale della vertebra C7. Di fatto "Si salvi chi può" sta diventando, ahinoi, il nuovo claim della MotoGP...

Leggi anche

Colpo di scena, Ai Ogura infortunato e fuori dal GP Aragon! Cos'è successoColpo di scena, Ai Ogura infortunato e fuori dal GP Aragon! Cos'è successo
Aprilia vuole detronizzare Ducati ad Aragon, Bezzecchi svela: "Ho avuto una ricaduta"Aprilia vuole detronizzare Ducati ad Aragon, Bezzecchi svela: "Ho avuto una ricaduta"
"In Testa" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri
Ai Ogura

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

miller-guevara-pramac-yamaha-motogp
MotoGP

Cambio epocale in Pramac Yamaha: addio a Miller, Guevara dalla Moto2 accanto a Toprak

27 agosto 2026
ogura-motogp-operato
MotoGP

Ogura operato, recupero da definire: come sta il pilota Trackhouse Aprilia

27 agosto 2026
Oliveira, Petrucci, Dixon, Chantra, Lowes e Bassani piloti Superbike
MotoGP

Superbike, nuovi test prima della ripartenza: BMW, Honda, Bimota e Kawasaki scaldano i motori

27 agosto 2026

Altre notizie

783777195_1590489886422872_6468969134752200696_n_result

Kevin Zannoni chiusa una porta, si riapre un portone: ecco con chi torna nel CIV Supersport

In Pista
miller-guevara-pramac-yamaha-motogp

Cambio epocale in Pramac Yamaha: addio a Miller, Guevara dalla Moto2 accanto a Toprak

MotoGP
ogura-motogp-operato

Ogura operato, recupero da definire: come sta il pilota Trackhouse Aprilia

MotoGP
Oliveira, Petrucci, Dixon, Chantra, Lowes e Bassani piloti Superbike

Superbike, nuovi test prima della ripartenza: BMW, Honda, Bimota e Kawasaki scaldano i motori

MotoGP
crossodromo-malpensa-mx-track

Dall’acqua al gas aperto: il Crossodromo Ciglione della Malpensa risorto in tempo record

Storie di Moto

Articoli popolari

Superbike 2027: Franco Morbidelli, quando girerà con la Ducati?

SBK 2027, l'arrivo dei piloti dalla MotoGP diventa un problema

Superbike
Joan Mir

Retroscena di mercato, Joan Mir: "Offerte da Ducati e Honda"

MotoGP
Marc Marquez

La tesi del campione: "Marquez non è a suo agio con Ducati"

MotoGP
Lucas Coenen & Sacha Coenen 2026

Scossa MX: i Coenen salutano il Mondiale per il sogno a stelle e strisce

Motocross
Jorge Martin e Marc Marquez

Aprilia contro Marquez: la battaglia psicologica è servita

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading