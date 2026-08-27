Allarme MotoGP: perchè tutti i piloti di punta sono finiti in infermeria?

Una stagione della MotoGP di 22 (presumibilmente 21 con l'imminente cancellazione dell'evento di Lusail) Gran Premi, 44 partenze con Sprint e gare "lunghe" più prove e test, sta diventando qualcosa di insostenibile per piloti e addetti ai lavori.

Il recente infortunio alla mano sinistra di Ai Ogura , registratosi in una sessione di allenamento alla vigilia del Gran Premio di Aragona, fa emergere un dato impressionante. I primi 9 piloti attualmente della classifica MotoGP tutti, ma proprio tutti, nel corso del 2026 hanno dovuto fare i conti con problemi fisici e sono finiti in infermeria.

JORGE MARTIN IL PRIMO

Primo in classifica, primo anche in infermeria. In ordine di tempo, Jorge Martin ha inaugurato questa sfortunata sequela di eventi dovendo saltare i test dello scorso mese di febbraio a seguito del doppio intervento allo scafoide ed alla clavicola destra del dicembre 2025. Secondo in campionato, Marco Bezzecchi altresì di recente ha riportato la frattura scomposta alla clavicola sinistra a seguito della caduta del Sachsenring, combinata alla ferita profonda al ginocchio sinistro. Si arriva così Ai Ogura, KO e costretto alla resa per Aragon per una frattura vicino al pollice sinistro.

DUCATISTI KO

In questa lista poco felice vi fanno parte anche Marc Marquez (frattura del piede a Le Mans e intervento anche alla spalla destra per il ben noto problema protrattosi da Mandalika 2025), Fabio Di Giannantonio (mignolo della mano sinistra KO nello spaventoso botto di Barcellona) e, sesto nel mondiale, Raul Fernandez, il quale tuttora fa i conti con una spalla malandata. Si è operato dopo Assen per risolvere la sindrome del tunnel carpale invece Pedro Acosta, mentre nella prima pausa estiva doppio-intervento (sindrome compartimentale ed a sua volta tunnel carpale) Pecco Bagnaia. Per Alex Marquez, nono della generale, a chiudere questo elenco di nove piloti acciaccati nel corso del 2026 non si è fatto mancare per lo spaventoso incidente di Barcellona una frattura alla clavicola destra ed una frattura marginale della vertebra C7. Di fatto "Si salvi chi può" sta diventando, ahinoi, il nuovo claim della MotoGP...