MotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornata

Aprilia regina di Silverstone, ma in vetta c'è quella del team satellite Trackhouse: Ducati si lecca le ferite e deve progettare la rivincita ad Aragon.

Il Gran Premio della Gran Bretagna 2026 è terminata con la vittoria di Raul Fernandez nella gara MotoGP a Silverstone. Partito fortissimo, il pilota del team SuperFile Trackhouse è stato perfetto dall'inizio alla fine. C'era il dubbio che avesse spinto troppo nei primi giri, invece ha avuto ragione lui, bravissimo a riscattare la caduta avvenuta nella sprint race di sabato

Aprilia monopolizza di nuovo il podio, Marquez in difficoltà

Come ieri, anche oggi il podio è tutto Aprilia. Ci salgono anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo partiva dalla pole position ed è rimasto con l'abbassatore attaccato, perdendo posizioni e poi recuperando. Prestazione maiuscola del pilota romagnolo, che nonostante delle condizioni fisiche tutt'altro che perfette ha conquistato un risultato fantastico. Si è tenuto dietro un Alex Marquez che può avere dei rimpianti per un errore commesso al decimo giro che lo ha fatto finire indietro proprio quando aveva sottratto la terza posizione a Bezzecchi.

Alex è il migliore pilota Ducati, Fabio Di Giannantonio ha strappato la sesta posizione a Marc Marquez e poi non è riuscito a togliere la quinta alla KTM di Pedro Acosta nell'ultimo giro. In top 10 anche la KTM di Brad Binder e le Honda di Luca Marini e Diogo Moreira. Ben sette piloti ritirati, tra questi Ogura e Bagnaia.

GP Silverstone: la cronaca e i risultati della Gara

Alla partenza è Fernandez a mettersi davanti a tutti, inseguito da Bezzecchi, mentre Martin è rimasto con l'abbassatore azionato e non è scattato al meglio. Era stato scavalcato anche da Marquez, poi lo ha risuperato e si è messo terzo, all'inseguimento dei colleghi Aprilia. Partenza "lenta" di Ogura, quinto con Acosta e Alex Marquez alle calcagna. Di Giannantonio è scivolato ottavo.

Fernandez spinge e al terzo giro ha portato a oltre 2 secondi il vantaggio su Bez, che corre in difesa e sul quale Martin recupera, staccando al contempo Marquez. Il campione MotoGP 2025 ha Acosta e Alex sempre più vicini, mentre Ogura è settimo.

Al giro 6 sorpasso di Alex e Acosta su Marc Marquez, mentre Martin aggancia Bezzecchi, finito a oltre 3 secondi dal leader Fernandez. Pecco Bagnaia ritirato all'ottavo giro per una caduta tra curva 6 e 7. Martin supera Bezzecchi al nono giro, imitato poi da Alex Marquez. Fernandez con 4"5 di margine su Martinator. Caduto Ogura tra curva 16 e 17, brutta botta per il suo mondiale.

Al giro 10 erroraccio di Alex Marquez (lungo in curva 1), da terzo il pilota Gresini è scalato quinto, dietro Acosta e davanti a Marc. Al giro 12 AM73 sorpassa Acosta e diventa quarto, mentre Martin ha portato a meno di 4" lo svantaggio rispetto a Fernandez, che poi reagisce e riguadagna sul connazionale.

A 5 giri dalla fine Raul ha 3"9 su Jorge, a sua volta davanti di 1"2 rispetto a Bez, ripreso da Alex Marquez. Di Giannantonio recupera su Marquez e gli strappa la sesta posizione al terzultimo giro. Nel finale Martinator recupera qualcosa su Fernandez, che però è in modalità gestione e si aggiudica la vittoria nella gara MotoGp a Silverstone. Alex attaccato a Bez, che resiste e si tiene il terzo gradino del podio.

MotoGP Silverstone, risultati Gara: ordine di arrivo finale

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

Martin continua ad essere il leader della classifica generale MotoGP. Bezzecchi sorpassa Ogura e ora è secondo con 31 punti di distacco dal compagno di squadra. Aprilia ha tre piloti davanti a tutti, una bella soddisfazione per tutti gli uomini della casa di Noale. Ducati ha Marquez quarto, con un punto di vantaggio su Di Giannantonio.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 240 punti Marco Bezzecchi 209 punti (-31) Ai Ogura 203 punti punti (-37) Marc Marquez 200 punti (-40) Fabio Di Giannantonio 199 punti (-41) Raul Fernandez 184 (-56) Pedro Acosta 163 (-77) Pecco Bagnaia 143 Alex Marquez 106 Luca Marini 86 Fermin Aldeguer 76 Enea Bastianini 76 Brad Binder 72 Fabio Quartararo 59 Diogo Moreira 54 Franco Morbidelli 53 Johann Zarco 34 Joan Mir 29 Jack Miller 22 Alex Rins 21 Toprak Razgatlioglu 13 Maverick Vinales 10 Augusto Fernandez 5 Pol Espargaro 2

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP