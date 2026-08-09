MotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornata

Aprilia regina di Silverstone, ma in vetta c'è quella del team satellite Trackhouse: Ducati si lecca le ferite e deve progettare la rivincita ad Aragon.
Il Gran Premio della Gran Bretagna 2026 è terminata con la vittoria di Raul Fernandez
nella gara MotoGP a Silverstone. Partito fortissimo, il pilota del team SuperFile Trackhouse è stato perfetto dall'inizio alla fine. C'era il dubbio che avesse spinto troppo nei primi giri, invece ha avuto ragione lui, bravissimo a riscattare la caduta avvenuta nella sprint race di sabato
.
Aprilia monopolizza di nuovo il podio, Marquez in difficoltà
Come ieri, anche oggi il podio è tutto Aprilia. Ci salgono anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo partiva dalla pole position ed è rimasto con l'abbassatore attaccato, perdendo posizioni e poi recuperando. Prestazione maiuscola del pilota romagnolo, che nonostante delle condizioni fisiche tutt'altro che perfette ha conquistato un risultato fantastico. Si è tenuto dietro un Alex Marquez che può avere dei rimpianti per un errore commesso al decimo giro che lo ha fatto finire indietro proprio quando aveva sottratto la terza posizione a Bezzecchi.
Alex è il migliore pilota Ducati, Fabio Di Giannantonio ha strappato la sesta posizione a Marc Marquez e poi non è riuscito a togliere la quinta alla KTM di Pedro Acosta nell'ultimo giro. In top 10 anche la KTM di Brad Binder e le Honda di Luca Marini e Diogo Moreira. Ben sette piloti ritirati, tra questi Ogura e Bagnaia.
GP Silverstone: la cronaca e i risultati della Gara
Alla partenza è Fernandez a mettersi davanti a tutti, inseguito da Bezzecchi, mentre Martin è rimasto con l'abbassatore azionato e non è scattato al meglio. Era stato scavalcato anche da Marquez, poi lo ha risuperato e si è messo terzo, all'inseguimento dei colleghi Aprilia. Partenza "lenta" di Ogura, quinto con Acosta e Alex Marquez alle calcagna. Di Giannantonio è scivolato ottavo.
Fernandez spinge e al terzo giro ha portato a oltre 2 secondi il vantaggio su Bez, che corre in difesa e sul quale Martin recupera, staccando al contempo Marquez. Il campione MotoGP 2025 ha Acosta e Alex sempre più vicini, mentre Ogura è settimo.
Al giro 6 sorpasso di Alex e Acosta su Marc Marquez, mentre Martin aggancia Bezzecchi, finito a oltre 3 secondi dal leader Fernandez. Pecco Bagnaia ritirato all'ottavo giro per una caduta tra curva 6 e 7. Martin supera Bezzecchi al nono giro, imitato poi da Alex Marquez. Fernandez con 4"5 di margine su Martinator. Caduto Ogura tra curva 16 e 17, brutta botta per il suo mondiale.
Al giro 10 erroraccio di Alex Marquez (lungo in curva 1), da terzo il pilota Gresini è scalato quinto, dietro Acosta e davanti a Marc. Al giro 12 AM73 sorpassa Acosta e diventa quarto, mentre Martin ha portato a meno di 4" lo svantaggio rispetto a Fernandez, che poi reagisce e riguadagna sul connazionale.
A 5 giri dalla fine Raul ha 3"9 su Jorge, a sua volta davanti di 1"2 rispetto a Bez, ripreso da Alex Marquez. Di Giannantonio recupera su Marquez e gli strappa la sesta posizione al terzultimo giro. Nel finale Martinator recupera qualcosa su Fernandez, che però è in modalità gestione e si aggiudica la vittoria nella gara MotoGp a Silverstone. Alex attaccato a Bez, che resiste e si tiene il terzo gradino del podio.
MotoGP Silverstone, risultati Gara: ordine di arrivo finale
Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori
Martin continua ad essere il leader della classifica generale MotoGP. Bezzecchi sorpassa Ogura e ora è secondo con 31 punti di distacco dal compagno di squadra. Aprilia ha tre piloti davanti a tutti, una bella soddisfazione per tutti gli uomini della casa di Noale. Ducati ha Marquez quarto, con un punto di vantaggio su Di Giannantonio.
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
- Jorge Martin 240 punti
- Marco Bezzecchi 209 punti (-31)
- Ai Ogura 203 punti punti (-37)
- Marc Marquez 200 punti (-40)
- Fabio Di Giannantonio 199 punti (-41)
- Raul Fernandez 184 (-56)
- Pedro Acosta 163 (-77)
- Pecco Bagnaia 143
- Alex Marquez 106
- Luca Marini 86
- Fermin Aldeguer 76
- Enea Bastianini 76
- Brad Binder 72
- Fabio Quartararo 59
- Diogo Moreira 54
- Franco Morbidelli 53
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 29
- Jack Miller 22
- Alex Rins 21
- Toprak Razgatlioglu 13
- Maverick Vinales 10
- Augusto Fernandez 5
- Pol Espargaro 2
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 367 punti
- Ducati 338 punti
- KTM 205
- Honda 119
- Yamaha 73
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto