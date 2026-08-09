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Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché

MotoGP
di Alessio Piana
domenica, 09 agosto 2026 alle 7:29
Toprak Razgatlioglu
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Toprak Razgatlioglu si aspettava di vivere un fine settimana difficile nella MotoGP a Silverstone, ma non così difficile. Nei bassifondi della classifica in tutti i turni di prove, addirittura ultimo nella Sprint. Dietro persino (di 7 secondi) al collaudatore Augusto Fernandez, in gara con la Yamaha YZR-M1V solo per prove comparative e raccolta dati. A questo flop prestazionale vi è una spiegazione, per quanto il bilancio di questo weekend resta preoccupante.

SCUOLA GUIDA

Finora si diceva che Toprak Razgatlioglu faticasse su circuiti già conosciuti in Superbike, portandosi dietro anni e anni di uno stile di guida in antitesi con l'odierna MotoGP. A Silverstone tuttavia il tre volte iridato ci ha corso per l'ultima volta 12 anni or sono nella Red Bull MotoGP Rookies Cup, pertanto decade completamente questa tesi. Anche a detta del diretto interessato, il quale ha fatto un po' di scuola guida nel weekend. "Sto ancora cercando di adattare il mio stile di guida alla MotoGP, soprattutto in termini di velocità in curva", ha spiegato Toprak. "Per questo ho provato a seguire Jack (Miller) e Fabio (Quartararo) nelle prove, imparando il più possibile e studiando i loro dati".

SENZA GOMMA

In ogni caso la spiegazione dell'ultimo posto nella Sprint è presto detta: gomme. Al contrario di Jack Miller, gli altri piloti Yamaha sono partiti con la morbida al posteriore e, nel caso di Razgatlioglu, di fatto ritrovandosi sulle tele dopo pochi giri. "Non mi aspettavo un drop così drastico dopo soli 4-5 giri: sono rimasto piuttosto sorpreso di quanto si sia deteriorata la gomma posteriore", ha spiegato il portacolori Prima Pramac Yamaha. "Senza più grip dietro era difficile guidare. Abbiamo cercato di capire come sia stato possibile tutto questo, perché rispetto ad altri piloti il drop è stato più marcato". Con un altro setting e con la media dietro, Razgatlioglu nella gara lunga cercherà di porre rimedio a quello che finora è il suo weekend peggiore nella sua breve carriera in MotoGP.

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