Colpo grosso di Bradley Smith, wild card e re di Silverstone! Iannone 4° in Gara 1

Debutto da favola: Bradley Smith trionfa in Gara 1 a Silverstone in Bagger World Cup , Andrea Iannone ai piedi del podio. Cronaca e classifiche

Un super debutto per Bradley Smith, che proprio in casa coglie il successo da wild card in Bagger World Cup, e con una livrea "molto britannica" per la sua Harley Davidson. Archie McDonald, autore della pole position, ed il leader del campionato Eric Granado completano il podio. Staccato Andrea Iannone, 4° in rimonta e con lo sguardo già alla seconda gara di domani. Ecco com'è andato il sabato a Silverstone.

Il casco speciale di Andrea Iannone

C'è uno sguardo che si perde crescendo. Quello dei bambini, che non danno nulla per scontato e trasformano ogni dettaglio in una domanda. È lì che comincia davvero la conoscenza, molto prima che arrivino le risposte. Con gli anni si impara, si accumula esperienza, si costruiscono strumenti per leggere la vita. Capita, a volte, che proprio questi strumenti finiscano per soffocare la meraviglia invece di alimentarla. Restare curiosi da adulti è una scelta mai scontata, e va rinnovata in ogni istante. Da questo concetto nasce il terzo casco di Andrea Iannone che si inserisce nella serie pensata per il nuovo campionato Harley-Davidson Bagger 2026. "Ogni gara, ogni stagione e ogni esperienza mi hanno insegnato qualcosa. Più passa il tempo e più mi rendo conto che non sono le certezze a farmi crescere, ma le domande che continuo a pormi. Con questo casco abbiamo voluto raccontare proprio questo: la scelta di non perdere mai quello sguardo curioso con cui da bambini osserviamo il quello che ci circonda. Perché è lì che continua a nascere ogni evoluzione, dentro e fuori dalla pista."

Il progetto è frutto dalla collaborazione tra il direttore creativo Walter Giordano e Andrea Iannone. Il casco precedente era dedicato alle Dodici Fatiche di Ercole e alla trasformazione che passa attraverso la prova. Questo nuovo capitolo risale un po' più a monte, verso ciò che rende possibile il cambiamento prima ancora che avvenga. La risposta è la curiosità. L'intera superficie del casco è pensata come un foglio bianco, riempito a mano. Pensieri, frasi, riflessioni prendono forma attraverso una grafia volutamente infantile: il segno lasciato da un pennarello, imperfetto per scelta. La scrittura diventa pattern più che testo, un gesto ancora libero da regole, lontano da ogni ricerca di precisione tipografica. Ogni frase è tracciata come la scriverebbe un bambino. C'è poca nostalgia in questo, piuttosto la consapevolezza che quello sguardo resta il punto d'origine di ogni forma di conoscenza, un modo autentico di guardare il mondo, che l'età adulta tende a smarrire.

Le frasi attraversano temi come la gentilezza, il coraggio, il silenzio, il rispetto, la misura, la forza interiore, la responsabilità verso gli altri. Più che slogan motivazionali, sono appunti raccolti lungo un percorso di vita, distribuiti sul casco come note scritte in momenti diversi. Insieme raccontano una crescita che si misura nella disponibilità a rimettere continuamente in discussione le certezze accumulate. Come i capitoli precedenti della collezione, anche questo casco nasce prima come testimonianza e racconto, e solo dopo come oggetto sportivo. Ogni nuovo design aggiunge un tassello alla storia personale di Andrea Iannone. Dopo le prove raccontate dal mito di Ercole, il percorso prosegue recuperando ciò che rende possibile ogni trasformazione: la capacità di custodire, anche da adulti, quello sguardo libero e curioso con cui da bambini si impara ad immaginare il futuro.

La griglia di partenza a Silverstone

Turno di qualifiche in cui registriamo le cadute di Eric Granado (Joe Rascal Racing) e di Bradley Smith (ParkinGO). La wild card di casa però mantiene comunque il suo 3° posto in griglia, con Archie McDonald (Joe Rascal Racing) che si assicura la pole position davanti ad Oscar Gutierrez (Niti Racing). Qualifiche non facili per i nostri portacolori, che non brillano: Andrea Iannone (Niti Racing) chiude 8°, Filippo Rovelli (ParkinGO) è 10° e penultimo.

Gara 1 Bagger

Un colpo di scena non da poco è la caduta di Oscar Gutierrez alla curva 3: era 2° in pista e 2° nella generale, si complica un po' la sua situazione... In testa in breve tempo è passato Bradley Smith, ricordiamo pilota Bagger nella serie USA ma al debutto in questa coppa del mondo, proprio in occasione dell'evento di casa. Ma dietro di lui non demordono in particolare Eric Granado ed il poleman Archie McDonald, con Andrea Iannone e Jordi Torres subito a seguire. Ma l'italiano e lo spagnolo possono solo guardare il podio, i due che li precedono hanno qualcosina in più. Più di tutti ce l'ha Bradley Smith, che trionfa in casa ma quasi al fotofinish: Archie McDonald ci prova fino all'ultimo, ma chiude ad un decimo dallo scatenato britannico. Terza piazza per Eric Granado, ancora più leader, mentre Andrea Iannone vince il duello con Jordi Torres per il 4° posto.

Classifica generale finora