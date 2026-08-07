Alex Marquez e Marco Bezzecchi al top, Ducati e Aprilia monopolizzano le prime posizioni, con il solo Acosta che porta una KTM in P3. Cronaca e classifiche delle FP1 MotoGP a Silverstone

Il tonfo, la ripartenza con gomme nuove, l'assalto finale che piazza una KTM in mezzo al dominio Ducati-Aprilia. Nessuno scossone sul finale tranne per Pedro Acosta in P3, al comando c'è Alex Marquez seguito da Marco Bezzecchi, seguono altre Desmosedici e RS-GP. Questo è il primo risultato nel turno che accende la ripartenza della MotoGP 2026, di scena a Silverstone. Qui tutti gli orari , di seguito ecco com'è andata la prima sessione.

Assenti, sostituti, il punto sul mercato

Assente Fermin Aldeguer con Iker Lecuona richiamato da Gresini Racing, fuori causa anche Maverick Vinales ancora per guai alla spalla e sostituito dal tester Pol Espargaro, mentre il collaudatore Augusto Fernandez è di nuovo chiamato in soccorso da Yamaha con una wild card. Ma facciamo un riepilogo anche sul mercato: Raul Fernandez rinnovo ufficiale con Trackhouse Aprilia, si attende la conferma anche per l'arrivo di Enea Bastianini, in Tech3 luce verde e attesa per il comunicato ufficiale sulla prossima formazione, composta da Luca Marini e Senna Agius (con buona pace del povero Manuel Gonzalez).

MotoGP Silverstone, Prove Libere 1

Ricordiamo che Marco Bezzecchi è al rientro dall'infortunio al Sachsenring, Pecco Bagnaia riparte dopo l'intervento per sindrome compartimentale, e Fabio Di Giannantonio s'è ripreso da una piccola lesione ad un braccio riportata nel warm up del GP Germania ma vista solo in seguito. Guardando alla pista, non parte molto bene il GP per Pedro Acosta, protagonista di una caduta ad alta velocità alla Stowe: nessuna conseguenza per il pilota KTM, che torna al box sulle sue gambe. Davanti intanto col passare del tempo vediamo Ducati e Aprilia in evidenza, anzi i due marchi tricolori monopolizzano la top 8. Fino alla fine, quando c'è il guizzo di Acosta: ripartito a tutto gas con gomme nuove, piazza la sua RC16 in terza posizione, spezzando così quello che altrimenti sarebbe stato un duopolio.

La classifica finale