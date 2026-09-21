Il WorldSBK torna in azione per il secondo round italiano del calendario, Bulega può mettere le mani sulla corona: anche in SSP e SPB potrebbero essere assegnati i titoli.

Nicolò Bulega è pronto per laurearsi campione del mondo Superbike 2026. Nel prossimo weekend si corre al Cremona Circuit e il pilota del team Aruba.it Ducati avrà la grande occasione di coronare il suo sogno, andando a chiudere un cerchio importante della sua carriera prima del futuro passaggio in MotoGP con il team Pertamina Enduro VR46. Ha dominato la stagione vincendo la bellezza di 26 gare su 27 e nella classifica generale ha un vantaggio di 146 punti sul compagno di squadra Iker Lecuona. Ormai è fatta: se non succederà sabato, l'incoronazione avverrà domenica.

Bulega campione del mondo Superbike a Cremona?

Bulega campione del mondo a Cremona?

Per laurearsi matematicamente campione SBK dopo Gara 1, Bulega ha bisogno di guadagnare 15 punti rispetto a Lecuona. Significa che, in caso di vittoria della corsa da parte dell'italiano, lo spagnolo dovrebbe arrivare sesto o peggio. Invece, in caso di secondo posto del leader del Mondiale, il compagno dovrebbe classificarsi undicesimo o peggio. Se guardiamo all'andamento di una stagione nella quale i due hanno quasi sempre occupato la prima e la seconda posizione, per Bulegas il momento più probabile nel quale mettere le mani sul titolo mondiale dovrebbe essere la Superpole Race: se tra Gara 1 e la SPR avrà guadagnato 3 punti su Lecuona, potrà festeggiare.

Correre in Italia darà una carica speciale al futuro pilota MotoGP, ma il suo teammate farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote. Lo corso anno al Cremona Circuit c'è stata la tripletta del pilota Aruba Ducati numero 11, gli piacerebbe ripetersi in questo weekend. Da ricordare che ha saltato il test MotoGP al Red Bull Ring di Spielberg (Austria) dopo un brutto incidente avuto in un altro test MotoGP disputato al Mugello : anche se le conseguenze fisiche non sono tali da impedirgli di correre, è stato saggiamente deciso di lasciarlo a riposo in vista del decimo round del calendario Superbike 2026. Forse non sarà al 100% della condizione, però bisogna attendere le prove libere di venerdì per farsi un'idea più concreta.

SBK, piloti italiani all'attacco

Ovviamente, Bulega non è l'unico pilota italiano che vuole ben figurare in Lombardia. Quello più accreditato a salire sul podio è Yari Montella, terzo nella classifica generale SBK e presenza abbastanza costante sul terzo gradino del podio. Il pilota del Barni Spark Racing Team vuole consolidare ulteriormente la sua terza posizione nel campionato e darà il massimo per rimettere la sua Ducati Panigale V4 R nelle primissime posizioni.

Altri italiani ducatisti da tenere d'occhio sono Lorenzo Baldassarri del team Go Eleven e Alberto Surra del team Motocorsa, mentre in casa Bimota c'è un Axel Bassani determinato a riscattarsi dopo il round non esaltante disputato a Magny-Cours. Hanno voglia di centrare risultati positivi anche Andrea Locatelli con la Yamaha e Danilo Petrucci con la BMW, entrambi delusi dal loro andamento nel campionato Superbike 2026. Anche i rookie Stefano Manzi e Mattia Rato cercheranno di fare del proprio meglio al Cremona Circuit.

Team Yamaha Motoxracing saluta Sofuoglu: ecco il sostituto

A pochi giorni dall'inizio dell'azione in pista, il team Yamaha Motoxracing ha annunciato che negli ultimi tre round della stagione non ci sarà più Bahattin Sofuoglu in sella a una delle due R1 presenti nel box. Il suo posto verrà preso da Twan Smits, pilota olandese in arrivo dall'Euro Moto (ex IDM), dove occupa la terza posizione nella classifica generale della categoria Superbike. Ha già debuttato nel Mondiale come wild card in occasione del round al TT Circuit Assen nel 2026.

Sandro Carusi, team principal di Yamaha Motoxracing, ha così spiegato l'addio di Sofuoglu: "In accordo con Kenan Sofuoglu lo abbiamo lasciato libero di cogliere un’opportunità che spero possa essere importante per il suo futuro". Infatti, il pilota turco continuerà a correre, ma lo farà nel Mondiale Supersport con il QJMOTOR Factory Racing Team, sostituendo Marcos Ramirez.

Bahattin ha già corso nel WorldSSP tra il 2022 e il 2024, quindi si tratta di un ritorno, anche se salire sulla QJMOTOR significherà dover imparare e adattarsi. L'esperienza in SBK iniziata nel 2025 con Yamaha Motoxracing non gli ha regalato particolari gioie, fare un passo indietro potrebbe rivelarsi la scelta migliore per la sua carriera.

A Cremona in palio anche i titoli mondiali Supersport e Sportbike

Albert Arenas arriva a Cremona da leader della classifica Supersport con 70 punti di vantaggio su Valentine Debise (EASTROC ZXMOTO Factory Evan Bros Racing) Con ancora 100 punti da assegnare nel 2026, il pilota del team AS BLU CRU Racing Team può vincere il titolo in Gara 2 se nel weekend conquista 31 punti su Debise, 6 su Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing) e se nell'arco delle due gare non perde punti nei confronti di Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura). Non sarà semplice, però Arenas punta comunque ad aumentare il vantaggio sui rivali e a mettersi sempre più nella condizione di potersi laureare campione del mondo SSP nel suo primo anno nella categoria.

Al Cremona Circuit potrebbe essere assegnata pure la corona iridata Sportbike, che in Italia affronta il penultimo round del programma 2026. Il leader della classifica è David Salvador del Team ProDina Kawasaki XCI, il cui vantaggio su Xavi Artigas (MTM Kawasaki) è di 30 punti. Per laurearsi campione del mondo in Gara 2 deve guadagnare un totale di 20 o 21 punti (dipende dai risultati del rivale) su Artigas, non perdere punti rispetto al compagno Antonio Torres e perdere al massimo 24 punti da Carter Thompson (Team BrCorse) nell'arco delle due gare.

Superbike, Supersport e Sportbike: gli orari su Sky, NOW e TV8

Il round al Cremona Circuit sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming sono disponibili i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno live solo Gara 2 Superbike, mentre Gara 1 e la Superpole Race solo in differita, rispettivamente alle 18:45 di sabato e alle 14:40 di domenica. Di seguito gli orari del weekend.

Venerdì 25 settembre 2026

10:20–11:05 – WorldSBK Prove Libere 1

14:10–14:35 – WorldSPB Tissot Superpole

15:00–15:45 – WorldSBK Prove Libere 2

16:00–16:40 – WorldSSP Tissot Superpole

Sabato 26 settembre 2026

11:15–11:30 – WorldSBK Tissot Superpole

13:00 – WorldSPB Gara 1 (12 giri)

14:00 – WorldSSP Gara 1 (20 giri)

15:30 – WorldSBK Gara 1 (23 giri)

Domenica 26 settembre 2026

11:10 – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 giri)

13:00 – WorldSPB Gara 2 (12 giri)

14:00 – WorldSSP Gara 2 (20 giri)

15:30 – WorldSSP Gara 2 (23 giri)