Delbianco piega Giannini e fa 5 nel CIV Superbike 2026

Il sempre più leader Alessandro Delbianco torna alla vittoria nel CIV Superbike : battuto Gabriele Giannini a Cremona.

Vittoria e leadership di campionato consolidata. Alessandro Delbianco mette a segno un'affermazione importantissima nella seconda nonché conclusiva manche del CIV Superbike al Cremona Circuit, avvicinando sempre più la conquista del personale secondo titolo consecutivo. Al quinto hurrà in 10 gare sin qui disputate, il ventesimo in carriera nella top class tricolore, il Campione in carica con la Yamaha R1 del team DMR Racing è riuscito ad avere la meglio, sudando le proverbiali sette camicie per regolare un grintosissimo Gabriele Giannini (Scuderia Improve - Firenze Motor Honda).

DELBIANCO RISPONDE A GIANNINI

Alessandro Delbianco e Gabriele Giannini si sono dati battaglia, regalando ai numerosi appassionati presenti sul tracciato di San Martino del Lago un emozionante e spettacolare duello con una serie incredibile di sorpassi e contro-sorpassi senza esclusione di colpi. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine, Delbianco ha sferrato l'attacco decisivo nel corso del 10° dei 16 giri in programma, sfilando l'ex protagonista del National Trophy nel veloce cambio di direzione tra curva 3 e 4. Da quel momento in avanti, "DB52" ha costruito e sapientemente amministrato un buon vantaggio sui più diretti inseguitori, centrando una vittoria che gli consente di volare a +48 nei confronti di Giannini, +67 su Samuele Cavalieri, fuori gioco complice una sfortunata carambola con Emanuele Pusceddu alla sempre insidiosa Curva del Lago. Con 78 punti ancora in palio i giochi restano aperti, ma il baluardo Yamaha può guardare con fiducia alla finalissima di Vallelunga.

GLI ALTRI

Crollato nella fase decisiva della contesa, Gabriele Giannini si è dovuto accontentare del secondo posto, dovendosi guardare dal rientro nel finale del vincitore di Gara 1 Luca Bernardi con la Aprilia RSV4 1100 RR gestita in proprio. Il sammarinese, terzo incomodo di Gara 2, è salito sul gradino più basso di un podio nuovamente privo delle Ducati. A tenere alti i colori della casa di Borgo Panigale ci ha pensato Nicholas Spinelli, quarto con la Panigale V4 del Barni Racing Team a precedere la coppia Pistard Racing BMW formata dalla rivelazione Mattia Volpi (splendido 5°) e Filippo Rovelli (6° al miglior risultato stagionale dopo il divorzio con Penta Motorsport). Peggio è andata al rientrante Michele Pirro (caduto pronti-via alla Parabolica), mentre ormai non fa più notizia l'ennesimo zero di Michael Ruben Rinaldi, finito mestamente a terra in uscita dalla Quadra nel corso del 3° giro quando si trovava in terza posizione. Tra 3 settimane il gran finale del CIV Superbike 2026 all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, appuntamento particolarmente sentito dai piloti locali. Questo il caso, tra i vari, di Davide Stirpe, ottavo in timida ripresa alle spalle di un convincente Luca Ottaviani con la Honda di Extreme Racing Service.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Cremona, Classifica Gara 2

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