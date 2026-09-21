Pirelli testa le gomme 2027 al Red Bull Ring: i protagonisti e com'è andata

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli : "Con il test di oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nello sviluppo della gamma 2027. I feedback evidenziano un generale apprezzamento in particolare per il grip e la stabilità offerti dai nostri pneumatici"

La lista iniziale non era del tutto completa: in totale ben 18 piloti tra titolari, collaudatori e rookie hanno preso parte al test Pirelli al Red Bull Ring, effettuato sia con i prototipi delle future moto da 850cc sia con le attuali 1000cc opportunamente modificate. Era una prova importante per il prossimo fornitore unico della MotoGP, che ha portato ai presenti pneumatici slick in mescola soft, medium e hard. Sono scesi in pista Zarco, Moreira e Nakagami per Honda; Toprak Razgatlıoğlu, Jack Miller, Guevara e Augusto Fernández con Yamaha; Márquez, Morbidelli e Aldeguer per Ducati; Bezzecchi, Raúl Fernández e Lorenzo Savadori con Aprilia; Acosta, Binder, Espargaró, Viñales e Agius su KTM.

Com'è andata in Austria

Oggi presso il circuito del Red Bull Ring, Pirelli ha portato a termine positivamente un’altra tappa del programma di sviluppo dei pneumatici per il FIM Grand Prix World Championship 2027, di cui sarà fornitore unico a partire proprio dalla prossima stagione. A provare i pneumatici sviluppati da Pirelli sono stati in totale 18 piloti tra titolari e collaudatori, inclusi alcuni rookie: Johann Zarco, Diogo Moreira e Takaaki Nakagami per Honda; Toprak Razgatlıoğlu, Jack Miller, Izan Guevara e Augusto Fernández in rappresentanza di Yamaha; Marc Márquez, Franco Morbidelli e Fermín Aldeguer per Ducati; Marco Bezzecchi, Raúl Fernández e Lorenzo Savadori con Aprilia; Pedro Acosta, Brad Binder, Pol Espargaró, Maverick Viñales e Senna Agius in sella a KTM.

Il test si è svolto in condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, con temperature dell’asfalto comprese tra 19°C e 38°C. Pirelli ha messo a disposizione pneumatici in mescola soft, medium e hard per entrambi gli assi, lasciando ai team la definizione dei rispettivi programmi di lavoro e suggerendo un approccio progressivo che prevedesse l’avvio dell’attività con le soluzioni soft. Alla sessione di test hanno preso parte sia i prototipi da 850cc sia alcune delle attuali moto da 1000 cc adattate per simulare la configurazione tecnica 2027. Gli ingegneri Pirelli hanno lavorato in stretta sinergia con Costruttori, Team e piloti per raccogliere dati e indicazioni tecniche fondamentali ai fini dell’ulteriore sviluppo della gamma destinata al FIM Grand Prix World Championship 2027.

Il commento di Giorgio Barbier

Le parole del Direttore Racing Moto di Pirelli: "La giornata di oggi al Red Bull Ring rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di sviluppo della gamma Pirelli destinata alla prossima stagione del FIM Grand Prix World Championship, nella quale estenderemo anche alla classe regina il ruolo di fornitore unico che ricopriamo già con successo in Moto2™ e Moto3™. Si tratta di un percorso articolato, che comprende sia test collettivi come quello odierno sia attività di sviluppo private svolte dai Costruttori, e che culminerà con i primi test ufficiali del 2027 in programma a Valencia all'inizio di dicembre, con la partecipazione di tutti i piloti titolari della prossima stagione.

Siamo soddisfatti dell'esito del test svolto in Austria: i piloti, compresi alcuni rookie che sono stati di grande aiuto portando approcci di guida diversi, hanno avuto la possibilità di valutare soluzioni slick in mescola soft, medium e hard, sia all'anteriore sia al posteriore, utilizzando in alcuni casi i prototipi delle future 850 cc e in altri le moto attuali opportunamente adattate. I feedback raccolti, che sono complessivamente positivi e confermano il buon livello prestazionale delle soluzioni testate in particolare per quanto riguarda grip e stabilità, ci forniscono indicazioni preziose per proseguire lo sviluppo e definire in modo sempre più preciso le caratteristiche della gamma che metteremo a disposizione per la prossima stagione. Ringrazio come sempre Costruttori, Team e piloti per la fattiva collaborazione".