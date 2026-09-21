CIV Cremona Gara 2: doppietta di Antonelli e Savino, Perez Selfa sbaglia

I risultati della domenica di gare del CIV a Cremona: trionfano Niccolò Antonelli, Edoardo Savino e Victor Cubeles.

La doppietta di Niccolò Antonelli tra le Supersport, proseguendo con la riconferma di Edoardo Savino nella Moto4 Italy Cup e la vittoria a sorpresa di Victor Cubeles in Moto3. Con una domenica scoppiettante, comprensiva dell'accesso confronto tra Alessandro Delbianco e Gabriele Giannini nella top class Superbike oltre all'incoronazione di Filippo Bianchi quale nuovo Campione italiano Sportbike , è andato in archivio il primo weekend nella storia del CIV (Campionato Italiano Velocità) al Cremona Circuit. Ecco com'è andata.

CIV SUPERSPORT: 1-2 DI NICCOLÒ ANTONELLI

Rispettando appieno il copione di Gara 1, Niccolò Antonelli (nella foto d'apertura) ha dominato la scena nella seconda manche del CIV Supersport a Cremona. Dopo aver sfilato uno scatenato Julio Garcia (leader nelle fasi iniziali della contesa prima di vedersi costretto al ritiro per un problema tecnico alla sua Kawasaki MRT quando si trovava in piena zona podio) nel corso del decimo giro, l'ex Motomondiale è riuscito a costruire e sapientemente amministrare un vantaggio superiore ai due secondi che gli ha permesso di centrare la terza vittoria stagionale in sella alla Yamaha R9 del team AltoGo Racing. L'originario di Cattolica si è affermato come il mattatore indiscusso di Cremona al culmine di una Gara 2 da incorniciare per la compagine di Giovanni Altomonte in virtù del contemporaneo 3° posto della wild card Marco Tapia Harcas, abituale protagonista delle serie propedeutiche della penisola iberica, bravo a regolare 2 piloti di comprovata esperienza internazionale quali Kevin Zannoni (4° con D&A Racing Yamaha) e Glenn Van Straalen (5° con Black Flag Motorsport Kawasaki dopo l'errore di Gara 1). Oltre alla inedita coppia AltoGo, sul podio ha festeggiato anche Lorenzo Dalla Porta (Promodriver), 2° e sempre più capo-classifica di campionato. Con 52 punti ancora in palio, il Campione del Mondo Moto3 2019 si presenterà alla finalissima di Vallelunga con 43 lunghezze di margine sullo stesso Antonelli, balzato al secondo posto della generale in virtù del weekend da dimenticare di un atteso protagonista come Andrea Mantovani (Scuderia D'Ettorre Ducati). Squalificato in Gara 1, "Manto" non è andato oltre l'8° posto in Gara 2 a 10” dalla vetta, preceduto persino dalle R9 di Matteo Patacca (6° con Bike & Motor Racing) ed Edoardo Colombi (7° con Promodriver). Un momento negativo esteso a tutte le Panigale V2, alle prese con correttivi regolamentari cervellotici, con i Ducatisti relegati al ruolo di meri comprimari in questo finale di stagione.

CIV MOTO4: BIS DI EDOARDO SAVINO

Una stagione 2026 della Moto4 Italy Cup, la classe dedicata ai giovani talenti del motociclismo tricolore, all'insegna dell'imprevedibilità. In trionfo in Gara 1, Edoardo Savino si è ripetuto nella seconda manche andata in scena a Cremona con un dominio fuori discussione, testimoniato dai 3" di vantaggio sul plotone degli inseguitori. Dopo un iniziale botta-e-risposta con Matteo Mancini (7° con L30 Racing), il portacolori Buccimoto Factory ha rilevato il comando delle operazioni nel corso del sesto giro. Da quel momento in avanti, ha dato vita ad una fuga solitaria verso il quarto hurrà stagionale, il settimo in carriera nella entry class del CIV, riducendo ulteriormente il proprio gap in campionato. Distante 32 lunghezze alla vigilia del round di Cremona, grazie a questa doppietta Savino ha ridotto a 7 punti lo svantaggio dal capo-classifica Luca Rizzi (We Race PosCorse), 5° alle spalle di Bryan Aznarez Gutierrez (4° con Lucky Racing). In piena corsa per il titolo anche Lorenzo Fino (-11) e Stefano Salvetti (-17; rispettivamente terzo e secondo sul traguardo per l'ennesima tripletta Buccimoto Factory. Sempre in casa Buccimoto, la matematica tiene in gioco persino Davide Dotta (-30), nonostante lo zero rimediato in questa Gara 2 a causa di una scivolata. Parte integrante del gruppetto in lotta per il podio, Simone Vianello (Buccimoto Factory) ha concluso sesto davanti alla coppia SM Corse - Gea Motorsport formata da Alessandro Lora (8°) e Matteo Agostino (9°). Da segnalare il forfait di Julia Jantarska, unica motociclista al via con i colori SM Corse - Gea Motorsport, fuori gioco a seguito di un rovinoso highside in Gara 1.

CIV MOTO3: VICTOR CUBELES

In una Gara 2 inaspettatamente dall'elevato tasso di spettacolarità, Victor Cubeles ha conquistato la prima vittoria in carriera nel CIV Moto3. Già in grado di salire sul podio in due distinte occasioni in questa stagione con una BeOn del team SGM Tecnic, lo spagnolo ha fronteggiato la concorrenza di Luca Da Dalt (2° con MR Racing Team) e la wild card Carmelo Belluzzo (di nuovo 3º con la seconda 2WheelsPoliTO di GP Project), assicurandosi un successo che rilancia le personali quotazioni in ottica campionato. La seconda manche in programma a Cremona è stata caratterizzata tuttavia da un clamoroso colpo di scena. Vicente Perez Selfa (GP Project 2WP), determinato a chiudere i giochi-campionato con due gare d'anticipo tanto da involarsi in una delle sue tipiche fughe solitarie fin dallo spegnimento dei semafori, è incappato in una madornale scivolata in curva 10 nel corso del 4° giro per poi ripartire e transitare 7º sotto la bandiera a scacchi. Guardando il bicchiere mezzo pieno, al capo-classifica basterà non commettere altri errori nella prima manche di Vallelunga per bissare il titolo 2023, annoverando 51 punti di vantaggio su 52 ancora in palio nei confronti di Valentino Sponga che ha vissuto un weekend a dir poco sfortunato. Come in Gara 1 rallentato da noie tecniche, il portacolori We Race PosCorse ha salvato il salvabile con l’8º posto finale. Con Belluzzo 3º a raddrizzare la domenica di GP Project 2WP, Lorenzo Ventura (sostituto di Mirko Gennai in PoliMI Motorcycle Factory) ha concluso quarto davanti nell’ordine a Joshua Raymond Jr. (Lucky Racing) e Samuele Baldi.

PROSSIMA TAPPA A VALLELUNGA

Il Campionato Italiano Velocità tornerà in azione dal 9 all'11 ottobre prossimi all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, gran finale della stagione 2026 che potrebbe rappresentare contestualmente l'ultimo ballo della Moto3 nella serie tricolore...

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