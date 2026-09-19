Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

Disastro in Gara 1 Bagger in Austria, rimangono in due in lizza per il campionato. Cronaca e classifiche.

Il colpo di scena inaspettato: Andrea Iannone ed Eric Granado presto fuori dalla prima corsa del fine settimana in Austria per un incidente provocato proprio dal pilota italiano. Finiscono così le speranze di entrambi, soprattutto per il brasiliano, furente con l'avversario dopo quanto accaduto. Vince infine Oscar Gutierrez su Archie McDonald, ora matematicamente gli unici protagonisti per il primo titolo Bagger World Cup . I due sono separati da 21 punti, anche se possiamo dire che l'australiano, leader del campionato, è ormai ad un passo dalla vittoria del titolo... E sarebbe una storia emozionante, possiamo già capire a chi andrebbe la dedica , come già successo con la precedente vittoria a Silverstone. Domani mattina tocca a Gara 2 che chiude così il campionato, ecco intanto com'è andata oggi.

Gara 1 Austria con botto

Dopo la pole position di Eric Granado sul leader di campionato Archie McDonald e su Andrea Iannone, scatta la prima corsa del gran finale della stagione inaugurale della Bagger World Cup. Proprio McDonald scatta al meglio e si porta subito al comando, ma in poco tempo il colpo di scena: Iannone cerca il sorpasso interno su Granado, ma non c'è abbastanza spazio. Il contatto è inevitabile, che pasticcio! I due finiscono nella ghiaia e Granado è furioso, matematicamente dice addio sogni di gloria. Davanti però non vincerà il capoclassifica: Oscar Gutierrez risale, aggancia l'avversario e lo supera, cogliendo il successo. Rimane così l'unico ancora in lotta, a -21 da Archie McDonald sempre leader, con un'unica gara rimasta. Podio anche per James Rispoli, debuttante in campionato chiamato al posto di Jordi Torres, impegnato nell'ultimo round FIM EWC. Ricordiamo anche il debutto di Max Flinders, schierato da ParkinGO per Filippo Rovelli, assente per la concomitanza del round CIV a Cremona.

La classifica della gara

Bagger World Cup, la classifica generale