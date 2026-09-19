British Superbike: Scott Redding cala il primo jolly nella trasferta di Assen

Scott Redding non molla: dominando la prima delle tre sfide in programma sul tracciato di Assen accorcia le distanze dal capoclassifica Kyle Ryde e riapre la battaglia per la conquista del British Superbike
.
La tappa in territorio olandese del campionato nazionale più competitivo del globo ha ampiamente rimescolato le carte. Kyle Ryde, Re del BSB da due anni, sembrava saldamente padrone della situazione e invece qui ha subìto il primo assalto dell'ex MotoGP. Assen infatti apre la fase Showdown, cioè i playoff della serie, con punteggio rafforzato rispetto ai precedenti otto round. Con questo successo Redding incamera 25 punti, contro i 18 in palio per la vittoria nelle sfide precedenti della stagione regolare, riportandosi a - 68 punti da Kyle Ryde. Il leader ha limitato i danni arrivando secondo, ma che fatica...
Il ruggito del Leone
La Superpole aveva premiato la resilienza di Leon Haslam ancora velocissimo nonostante i suoi 43 anni suonati. Ma al pronti-via Scott Redding ha preso subito il largo, lasciando Kyle Ryde nelle grinfie di Haslam e del pupillo Honda, Ryan Vickers
, reduce dai trionfi di Cadwell Park, ultimo scampolo della stagione regolare del BSB. Mentre Redding si godeva il primato solitario, il terzetto ha ingaggiato una battaglia furibonda con Haslam e Ryde più volte a contatto di carenatura. Solo in coda ai diciassette giri di gara Ryde è riuscito a sbarazzarsi della scomoda compagnia, con Leon Haslam comunque sul podio davanti a Vickers.
Ducati torna padrona
Assen è una pista da Mondiale, con caratteristiche assai diverse dai tipici tracciati britannici culla del BSB. Qui il fantastico equilibro fra Costruttori differenti che avevamo ammirato nelle ultime tappe si è un pò spezzato con la Ducati tornata monopolista del podio. La Honda di Vickers però è arrivata a soli 3"7 dal vincitore, quindi nulla a che vedere con la supremazia indiscussa della Panigale V4 R cui ormai siamo assuefatti nel massimo campionato. Domenica Assen ospita altre due gare, a forte rischio pioggia: Redding, mago del bagnato, non aspetta altro: il BSB è territorio di grandi sorprese
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto