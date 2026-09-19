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British Superbike: Scott Redding cala il primo jolly nella trasferta di Assen

In Pista
di Paolo Gozzi
sabato, 19 settembre 2026 alle 16:44
British Superbike: Scott Redding risorge ad Assen
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Scott Redding non molla: dominando la prima delle tre sfide in programma sul tracciato di Assen accorcia le distanze dal capoclassifica Kyle Ryde e riapre la battaglia per la conquista del British Superbike.
La tappa in territorio olandese del campionato nazionale più competitivo del globo ha ampiamente rimescolato le carte. Kyle Ryde, Re del BSB da due anni, sembrava saldamente padrone della situazione e invece qui ha subìto il primo assalto dell'ex MotoGP. Assen infatti apre la fase Showdown, cioè i playoff della serie, con punteggio rafforzato rispetto ai precedenti otto round. Con questo successo Redding incamera 25 punti, contro i 18 in palio per la vittoria nelle sfide precedenti della stagione regolare, riportandosi a - 68 punti da Kyle Ryde. Il leader ha limitato i danni arrivando secondo, ma che fatica...

Il ruggito del Leone 

La Superpole aveva premiato la resilienza di Leon Haslam ancora velocissimo nonostante i suoi 43 anni suonati. Ma al pronti-via Scott Redding ha preso subito il largo, lasciando Kyle Ryde nelle grinfie di Haslam e del pupillo Honda, Ryan Vickers, reduce dai trionfi di Cadwell Park, ultimo scampolo della stagione regolare del BSB. Mentre Redding si godeva il primato solitario, il terzetto ha ingaggiato una battaglia furibonda con Haslam e Ryde più volte a contatto di carenatura. Solo in coda ai diciassette giri di gara Ryde è riuscito a sbarazzarsi della scomoda compagnia, con Leon Haslam comunque sul podio davanti a Vickers.

Ducati torna padrona

Assen è una pista da Mondiale, con caratteristiche assai diverse dai tipici tracciati britannici culla del BSB. Qui il fantastico equilibro fra Costruttori differenti che avevamo ammirato nelle ultime tappe si è un pò spezzato con la Ducati tornata monopolista del podio. La Honda di Vickers però è arrivata a soli 3"7 dal vincitore, quindi nulla a che vedere con la supremazia indiscussa della Panigale V4 R cui ormai siamo assuefatti nel massimo campionato. Domenica Assen ospita altre due gare, a forte rischio pioggia: Redding, mago del bagnato, non aspetta altro: il BSB è territorio di grandi sorprese
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