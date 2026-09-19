MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Pedro Acosta svela il clamoroso errore nella Sprint: ecco cosa è successo al pilota KTM

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 19 settembre 2026 alle 17:15
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP con la faccia seria nel box in Austria
MotoGP Austria: perché Pedro Acosta è caduto nella Sprint?
Seguici su Google News
Delusione pesante per il pilota KTM, che stava dominando la sprint race e poi si è steso improvvisamente: non cerca scuse e si assume la piena colpa.
Questo sembra il weekend giusto per vedere Pedro Acosta vincere la sua prima gara vera in MotoGP, considerando che in Thailandia si era visto aggiudicare la vittoria dopo la penalizzazione di Marc Marquez. Nel Gran Premio d'Austria, evento di casa di KTM, lo spagnolo ha una RC16 altamente competitiva e lo si è visto fin dalle prove di venerdì. Nelle Qualifiche ha perso la pole position per pochi millesimi, poi nella Sprint si era messo in testa e stava comandando con margine prima di cadere in curva 2 al terzultimo giro. Sembrava fatta, un errore inaspettato ha rovinato la festa al team austriaco. Sono grandi i rimpianti, ma sarà grande anche la voglia di riscatto in vista della gara di domenica al Red Bull Ring.

MotoGP Austria: la causa della caduta di Acosta è banale

Pedro Acosta guida la KTM MotoGP al Red Bull Ring
Pedro Acosta ha buttato via una vittoria: distrazione fatale
Il due volte campione del mondo ha spiegato cosa lo abbia portato a cadere nella sprint race a Spielberg: "Errore totalmente mio. Stavo guardando le spie nel dashboard, ho perso un po' la concentrazione e il punto di frenata. Sono finito lungo e sono caduto. Provo a non pensarci più, domani spero di essere veloce come lo sono stato oggi".
Una distrazione fatale per Acosta, che non può che addossarsi tutte le responsabilità per il ritiro in una Sprint che stava per vincere indisturbato. Il rammarico è tanto, però il pilota del team Red Bull KTM Factory Racing è determinato a prendersi la rivincita: "Stavo guidando veramente bene - aggiunge - e senza commettere errori, pertanto penso che abbiamo il potenziale per fare una buona gara domenica. Parlare con il team? Non c'era molto da dire, perché è stata totalmente colpa mia. Vedremo di rimediare domani. Il potenziale per fare bene c'è, vedremo come mi sentirò con la gomma media".

Pedro può prendersi la rivincita: KTM ci spera

Pedro sa di aver sbagliato e non c'è bisogno di un particolare confronto con la squadra per discutere dell'accaduto. Più che altro sarà fondamentale capire come ottimizzare il pacchetto tecnico in vista della gara lunga, se ci possono essere delle modifiche da provare nel Warm Up per cercare di fare un passo in avanti e reagire alle eventuali mosse di Aprilia e Ducati.
Il più pericoloso di tutti potrebbe essere Jorge Martin, vincitore oggi pomeriggio dopo aver timbrato la pole position. Sembrava l'unico con il passo per poter stare con Acosta. La corsa di domenica sarà un'altra storia, ma sarebbe sorprendente non rivedere El Tiburon in lizza per la vittoria: potrebbe essere la sua grande occasione per salire sul gradino più alto MotoGP, vietato sprecarla. Anche KTM freme per tornare alla vittoria dopo quattro anni di digiuno.

Leggi anche

Red Bull Ring bollente, Martin fulmina tutti nelle Qualifiche MotoGP: beffati Marquez e AcostaRed Bull Ring bollente, Martin fulmina tutti nelle Qualifiche MotoGP: beffati Marquez e Acosta
Bulega, niente test MotoGP 850: i motivi della scelta del leader SBKBulega, niente test MotoGP 850: i motivi della scelta del leader SBK
"In Testa": su Amazon è acquistabile l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Pedro Acosta

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez duella con Jorge Martin nella gara sprint MotoGP in Austria
MotoGP

Martin-Marquez, duello infuocato: botta e risposta in Austria

19 settembre 2026
Pedro Acosta caduto nella Sprint Race MotoGP in Austria
MotoGP

Sprint MotoGP Austria: Acosta butta la vittoria, Martin ringrazia. La classifica piloti aggiornata

19 settembre 2026
bulega-no-test-850-motogp
MotoGP

Bulega, niente test MotoGP 850: i motivi della scelta del leader SBK

19 settembre 2026

Altre notizie

AN3I1530_result

CIV Cremona: Antonelli non si batte, Bianchi e Perez Selfa ipotecano il titolo

In Pista
Endurance: Lotta accesissima al Bol d'Or, Honda al comando

24 Ore Bol d'Or: BMW, Honda e Yamaha sul filo, il Mondiale Endurance è una lotta furibonda

In Pista
Marc Marquez duella con Jorge Martin nella gara sprint MotoGP in Austria

Martin-Marquez, duello infuocato: botta e risposta in Austria

MotoGP
British Superbike: Scott Redding risorge ad Assen

British Superbike: Scott Redding cala il primo jolly nella trasferta di Assen

In Pista
iannone-granado-crash-austria-bagger

Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

In Pista

Articoli popolari

iannone-granado-crash-austria-bagger

Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

In Pista
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP

Di Giannantonio risponde sul caso Bagnaia: "Serve più rispetto"

MotoGP
KC2A0746_result

La favola di Luca Bernardi: vincitore nel CIV Superbike con una Aprilia di famiglia

In Pista
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP nelle FP1 in Austria

MotoGP Austria, classifica FP1: KTM sogna in grande, problemi e reazione per Martin

MotoGP
Pedro Acosta guida la KTM RC16 MotoGP al Red Bull Ring, Austria

Prove MotoGP Austria: Acosta detta legge, Bezzecchi si salva, Bagnaia affonda

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading