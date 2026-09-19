Clamoroso errore di Acosta, Martinator conquista il successo nella sprint race dopo uno start complicato: il pilota Aprilia è di nuovo leader da solo nel Mondiale.

Pedro Acosta a un passo dal trionfo nella Sprint MotoGP in Austria, ma un'improvvisa caduta ha rovinato la festa del team KTM Factory. Ne approfitta Jorge Martin, autore di una partenza pasticciata dalla pole position e poi di una super rimonta che lo ha portato a vincere. Ora è leader solitario nella classifica generale. Podio completato dalla Ducati di Marc Marquez e dall'Aprilia di Marco Bezzecchi.

GP Austria: la cronaca e i risultati della sprint race

1° GIRO: Martin ha una partenza infelice, va lungo per due volte e finisce indietro. Acosta sopravanza Marquez, tallonato da Bezzecchi e Alex.

2° GIRO: Acosta prova a scappare e prende dei metri di vantaggio su Marquez. Martin settimo alle spalle di Bagnaia.

3° GIRO: Acosta ha fatto il giro più veloce e continua a guadagnare, ha oltre 1 secondo di vantaggio sugli inseguitori. Martin ha superato Bagnaia e punta Ogura.

4° GIRO: Martin passa anche Ogura e diventa quinto, davanti a lui ha Alex Marquez. Fernandez e Moreira devono fare doppia long lap penalty per partenza anticipata.

5° GIRO: Martin infila anche Alex Marquez e sale in quarta posizione. Acosta ha portato a 1"5 il vantaggio su Marquez, che ha Bezzecchi a mezzo secondo.

6° GIRO: Acosta continua a guadagnare. Martin attaccato a Bezzecchi.

7° GIRO: Martin sorpassa Bezzecchi, diventa terzo e mette nel mirino Marquez.

8° GIRO: Martin infila Marquez nel solito punto, curva 1, dove il pilota Ducati finisce anche fuori dalla pista. Acosta è lontano oltre 2".

9° GIRO: Martinator cerca di scappare, mentre Bezzecchi è attaccato a Marquez.

11° GIRO: Acosta leader in scioltezza. Ogura toglie la quinta posizione ad Alex Marquez. Caduta di Morbidelli in curva 2.

12 GIRO: CLAMOROSO ERRORE DI ACOSTA IN CURVA 2, CADUTA E POI RIENTRO IN GARA AL 14° POSTO. Martin leader della sprint race MotoGP al Red Bull Ring.

14° GIRO (ULTIMO): vittoria di Martin davanti a Marquez e Bezzecchi, rimpianti per Acosta. A punti anche Ogura, Alex, Bagnaia, Zarco, Aldeguer e Binder.

MotoGP Austria, risultati Sprint: l'ordine di arrivo al Red Bull Ring

Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 286 punti Marc Marquez 283 punti (-3) Marco Bezzecchi 248 punti (-38) Fabio Di Giannantonio 223 (-63) Ai Ogura 209 (-77) Pedro Acosta 209 (-77) Raul Fernandez 199 Alex Marquez 158 Pecco Bagnaia 147 Fermin Aldeguer 107 Luca Marini 96 Enea Bastianini 92 Brad Binder 84 Diogo Moreira 64 Fabio Quartararo 61 Franco Morbidelli 56 Johann Zarco 39 Joan Mir 33 Jack Miller 29 Alex Rins 24 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP

Ducati 412 punti Aprilia 410 punti KTM 251 Honda 137 Yamaha 84