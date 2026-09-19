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CIV Superbike Cremona: Nicholas Spinelli in pole a sorpresa

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 19 settembre 2026 alle 11:30
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Nicholas Spinelli beffa Gabriele Giannini a Cremona: prima pole position in carriera nel CIV Superbike, alle 13:40 il via di Gara 1.
Alla ripresa delle ostilità dopo la pausa estiva, nel CIV Superbike c'è spazio per le sorprese. Quando l'inerzia sembrava portare alla pole di Gabriele Giannini, allo scadere Nicholas Spinelli ha cambiato le carte in tavola nella seconda sessione di qualifiche ufficiali sull'inedito tracciato di Cremona. Il tre volte Campione italiano Moto3 (2017, 2019) e Supersport (2022), già con buona esperienza tra le Superbike, ha messo tutti in riga garantendosi la prima pole position in carriera nella top class tricolore.

CLAMOROSA POLE DI SPINELLI

Unico a scendere sotto al muro dell'1'31", con gomma nuova Nicholas Spinelli ha fermato i cronometri sull'1'30"947, riuscendo nel finale ad avere ragione di Gabriele Giannini per soli 84 millesimi. Un exploit motivato da diverse ragioni. Assente nei primi due round stagionali a seguito della frattura della clavicola rimediata nella pre-season, si è presentato a Cremona in grande forma. Una ritrovata forma fisica, ma anche una maggiore fiducia in sella alla Ducati Panigale V4 del Barni Racing Team. Nei giorni scorsi, il venticinquenne originario di Atri (insieme al compagno di squadra Davide Stirpe, 11°) ha effettuato un test privato proprio sull'impianto di San Martino del Lago con l'intento di acquisire qualche riferimento e portarsi avanti con il programma di lavoro. Viatico per ambire ad un risultato di rilievo nelle due gare in programma nel weekend, con la prima che scatterà più tardi alle 13:40.

PRONOSTICO INCERTO NEL CIV SUPERBIKE

Affermatosi quale quarto differente poleman in cinque round, Nicholas Spinelli sarà affiancato in prima fila dal già menzionato Gabriele Giannini (Scuderia Improve - Firenze Motor) e Michael Ruben Rinaldi (Team Bmax Racing), il quale resta una certezza sul giro secco. Aprirà la seconda fila Luca Bernardi, quarto con una Aprilia privatona davanti a Michele Pirro, buon quinto al rientro dall'intervento chirurgico alla spalla. Si prospetta una Gara 1 di rimonta per tanti attesi protagonisti. Il capo-classifica di campionato Alessandro Delbianco ha stampato il sesto tempo. Samuele Cavalieri scatterà dalla terza fila con l'ottavo tempo alle spalle di Filippo Rovelli, superlativo settimo al debutto con la BMW S 1000 RR in configurazione Production del team Pistard Racing.

15 PILOTI IN 1 SECONDO

Nel gruppone di mischia del CIV Superbike comprensivo di 15 piloti (!) racchiusi in 970 millesimi, conferme importanti anche per Luca Ottaviani, nono a scapito di Luca Vitali. Niente da fare per Emanuele Pusceddu (13° complice un inconveniente tecnico accusato nel corso del turno) e Randy Krummenacher (14°). Da segnalare il forfait di Luigi Montella ed Alberto Butti, sfortunati protagonisti di un rovinoso incidente nelle Qualifiche 1 del venerdì pomeriggio.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Cremona, Classifica Qualifiche 1+2
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