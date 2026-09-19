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Doppietta mondiale Triumph in vista, MX2 al fotofinish in Australia

Motocross
di Diana Tamantini
sabato, 19 settembre 2026 alle 8:55
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Testa a testa MX2 tutto in casa Triumph fino all'ultima giornata dell'ultimo GP. In MXGP vince sempre Honda, ma non Herlings. Ecco com'è andata.
Saranno le due gare di domani a decidere il campione del mondo MX2. Guillem Farres mantiene un vantaggio importante, 45 punti (con 50 in ballo), dopo che Camden McLellan ha vinto la manche di qualifica e non gli permette nemmeno nel sabato di GP a Darwin di chiudere i conti, rinviando ancora la festa iridata del compagno di squadra. Triumph è già nella storia con il titolo costruttori arrivato in Cina ed ora tocca ai suoi due piloti al vertice: manca la consacrazione del campione del mondo, ma è già certa la doppietta mondiale. Che annata per il marchio di Hinckley!

MX2: duello iridato Triumph fino alla fine 

Janis Reisulis particolarmente scatenato in questa manche di qualifica in Australia, almeno fino a 5 minuti dalla fine. Camden McLellan infatti non molla mai, ma si tiene a ruota del rookie Yamaha, fino a sferrare l'attacco che si rivelerà vincente. Terza piazza per Liam Everts, mentre il leader iridato Guillem Farres non scatta al meglio, ma risale poi fino al 4° posto, senza possibilità però di poter puntare al vertice. Ora i punti tra i due ragazzi Triumph sono 45, la festa iridata viene rinviata ancora a domani, quando tocca alle ultime due gare della stagione 2026. Sacha Coenen chiude due posizioni più indietro rispetto allo spagnolo, top 10 per Ferruccio Zanchi e la sua Ducati.

MXGP: no, stavolta non vince Herlings

Dopo i successi a raffica a partire dalla manche di qualifica, stavolta il campione del mondo 2026 non centra la vittoria nella corsa del sabato... Si parte con holeshot e tentativo di fuga per Tom Vialle, non brilla al via Jeffrey Herlings sceso ai margini della top 10, mentre Adamo insidia il francese e collega rookie per la prima posizione! Finché non arriva Romain Febvre, che ha la meglio, e occhio anche a Herlings che sta risalendo con decisione... E si guadagna infine la terza piazza a danno del nostro rookie, che comunque ha realizzato un'annata d'esordio in costante crescita. Trionfa senza problemi l'esordiente Tom Vialle per la prima volta da quando ha avuto l'infortunio nel GP Francia, seguono l'iridato 2025 Romain Febvre ed il nuovo campione Jeffrey Herlings.
-> Le classifiche complete su mxgp.com

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MX2

diDiana Tamantini

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