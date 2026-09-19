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Motocross Donne: Troppa Guillen per la Fontanesi, il settimo Mondiale è un miraggio

Motocross
di Elisabetta Lubrani
sabato, 19 settembre 2026 alle 7:41
WMX Australia: Daniela Guillen domina gara 1
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Kiara Fontanesi non riesce ad arginare la strepitosa Daniela Guillen nella prima manche del GP Australia, atto conclusivo del WMX: a questo punto la possibilità di mettere le mani sul settimo titolo Mondiale sono ridotte al lumicino.
Sul tracciato in terra rossa di Darwin, nell'estremo nord australiano, era cominciata benissimo per Kiara: miglior tempo nelle qualifiche del mattino proprio davanti alla rivale per il titolo. Anche la partenza è andata nel migliore dei modi, con la Fontanesi uscita benissimo dal cancello, davanti alla Guillen. Ma la spagnola qui ha un passo stratosferico: in poche curve ha inquadrato Kiara nel mirino e l'ha superata con una perfetta manovra block pass, e soprattutto uno slancio tremendo. Al primo passaggio Daniela era già davanti, con la preziosissima vittoria parziale, la quarta in stagione, nel taschino.

E' l'annata di Daniela 

La sfida praticamente è finita lì. Daniela Guillen ha veleggiato sempre più sicura, mentre Kiara Fontanesi è stata raggiunta dalla campionessa in carica Lotte van Drunen. Per lunghi giri la nostra sei volte iridata è sembrata in grado di reggere l'urto e minimizzare i danni. Invece nel finale la coppia è stata raggiunta anche dalla neozelandese Courtney Duncan e nel concitato finale Kiara, stremata, è scivolata al quarto posto perdendo contatto anche in classifica generale con la Guillen.

Tutto finito?

Con il consistente appoggio della RFME, la Federazione Spagnola che l'ha eletta a bandiera del fuoristrada nazionale, a soli 20 anni Daniela Guillen è pronta per centrare il massimo traguardo. Resta una sola manche, che si correrà quando in Italia sarà notte fonda fra sabato e domenica, e partendo con 13 punti di vantaggio su Kiara Fontanesi, alla leader basterà concludere al nono posto, in caso di vittoria italiana. Un risultato perfettamente alla portata di Daniela, non ha mai fatto peggio di terzo.
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