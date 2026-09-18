CIV Superbike Cremona Qualifiche 1: Gabriele Giannini leader con la Honda

Gabriele Giannini in pole provvisoria nelle prime qualifiche del CIV Superbike a Cremona, botto tra Luigi Montella ed Alberto Butti.

Circuito inedito, valori in campo in parte rivoluzionati. Con l'inaugurale giornata di prove, i protagonisti del CIV Superbike sono tornati in azione dopo la lunga pausa estiva e, per la prima volta nella storia, al Cremona Circuit nell'ambito di un quinto nonché penultimo round della stagione 2026 che ha proiettato Gabriele Giannini in pole position provvisoria. Il bi-Campione del National Trophy si è appropriato del miglior crono del venerdì, capeggiando un plotone di 12 piloti racchiusi in meno di 1".

GABRIELE GIANNINI IN TESTA

Con la Honda CBR 1000RR-R della Scuderia Improve - Firenze Motor subito in cima al monitor dei tempi, Gabriele Giannini si è preso il lusso di primeggiare nella prima sessione di qualifiche ufficiali, mostrando pronti-via uno straordinario feeling con il tracciato di San Martino del Lago. Il ventitreenne originario di Anzio ha fermato le lancette sul 1'31"031, lasciando a 177 millesimi un Micheal Ruben Rinaldi (Team Bmax Racing) rinfrancato dal doppio-podio di Misano . Honda in evidenza anche con Luca Ottaviani (Extreme Racing Service), buon settimo davanti al rientrante Michele Pirro (8°). Più problematico invece il venerdì per le restanti Honda presenti a Cremona, con Jarno Ioverno (al ritorno in Z.Esse Squadra Corse) ed Andy Verdoia a braccetto in sedicesima e diciassettesima posizione.

DISTACCHI CONTENUTI NEL CIV SUPERBIKE

Con il capo-classifica di campionato Alessandro Delbianco autore del terzo tempo con la Yamaha DMR, il pacchetto di testa propone 12 piloti in 821 millesimi. Un "gruppone" favorito dal layout di Cremona, ma con diversi outsiders nelle posizioni che contano. Aspettando le decisive Qualifiche 2 in programma domani mattina, Luca Bernardi figura quarto con una Aprilia RSV4 1110 RR privatona, seguito da Filippo Rovelli dalla storia tutta da raccontare. Concluso alla vigilia del weekend il rapporto con il team Penta Motorsport, il milanese ha trovato una sistemazione temporanea in Pistard BMW (in sostituzione di Riccardo Russo) dopo la precedente esperienza nel National Trophy 2024. Un passaggio che sembra aver giovato a Rovelli, sbalorditivo quinto a completare una Top-5 multi-marca con Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia e BMW.

BOTTO A CREMONA

Tra i piloti in lizza per il titolo tricolore, Samuele Cavalieri (al top nelle prove libere di questa mattina) ha concluso sesto malgrado una scivolata alla Quadra. A tal proposito, le Qualifiche 1 hanno registrato una lunga serie di cadute. Nel corso del turno sono finiti a terra Emanuele Pusceddu (11°) ed Alessandro Usai (21°). Momenti di apprensione inoltre per un brutto incidente alla prima curva tra Luigi Montella ed Alberto Butti. Inevitabile l'esposizione della bandiera rossa da parte della direzione gara, con Butti parso visibilmente dolorante tanto da essere trasportato fuori in barella per gli accertamenti del caso.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Cremona, Classifica Qualifiche 1

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