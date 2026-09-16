Cremona apre le porte al CIV: ecco gli orari in pista e come seguire tutto in diretta streaming

Questo weekend il penultimo round del CIV 2026 a Cremona: gare in diretta su FedermotoTV, in differita su Sky Sport ed Automoto 510.

Dopo una prolungata sosta estiva, il CIV torna protagonista, sbarcando ufficialmente al Cremona Circuit. Questo weekend si correrà il quinto nonché penultimo round stagionale presso il tracciato di San Martino del Lago, grande novità del Campionato Italiano Velocità 2026. Per gli appassionati molteplici opportunità di non perdere un singolo istante della Velocità tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre due broadcaster (Sky Sport e Automoto 510) trasmetteranno le gare in TV.

IL CIV SU FEDERMOTOTV

Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike ( con la disputa della Superpole Race ), Moto3 e Moto4. Inoltre, non mancherà la diffusione delle serie monomarca che affiancheranno il CIV a Cremona. Questo il caso di Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, Trofeo Aprilia RS 660, Yamaha R7 Cup e V2 Future Champ Ducati Academy.

IL CIV SU SKY SPORT

Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manda in onda il CIV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Per l'appuntamento di Cremona prevista la differita nelle serate di martedì 22 e mercoledì 23 settembre con la trasmissione completa delle manche di Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 dalle 20:15.

IL CIV SU AUTOMOTO 510

A partire dal round del Mugello, Automoto 510 si è unita all'elenco delle TV che trasmettono quest'anno il CIV. Le gare di Cremona troveranno spazio in differita sul canale 510 del DTT nelle serate di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre dalle 21:00. Previste nuove repliche nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 12:00.

DUNLOP CIV 2026

Programma Round Pata, Cremona

Venerdì 18 settembre

09.25-09.45 Prove Libere 1 Trofeo Aprilia RS 660 09.50-10.10 Prove Libere 1 Yamaha R7 Cup

10.15-10.35 Prove Libere V2 Future Champ Ducati Academy 10.45-11.10 Prove Libere Moto3 11.15-11.40 Prove Libere Moto4 11.45-12.10 Prove Libere Superbike 12.15-12.40 Prove Libere Supersport 12.45-13.10 Prove Libere Sportbike 13.50-14.10 Prove Libere 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve 14.15-14.35 Prove Libere 2 Trofeo Aprilia RS 660 14.40 -15.00 Prove Libere 2 Yamaha R7 Cup 15.05-15.25 Qualifiche 1 V2 Future Champ Ducati Academy 15.35-16.00 Qualifiche 1 Moto3 16.05-16.30 Qualifiche 1 Moto4 16.35-17.00 Qualifiche 1 Superbike

17.05-17.30 Qualifiche 1 Supersport 17.35-18.00 Qualifiche 1 Sportbike 09.00-09.20 Prove Libere 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve10.15-10.35 Prove Libere V2 Future Champ Ducati Academy11.15-11.40 Prove Libere Moto412.15-12.40 Prove Libere Supersport13.50-14.10 Prove Libere 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve14.40 -15.00 Prove Libere 2 Yamaha R7 Cup15.35-16.00 Qualifiche 1 Moto317.05-17.30 Qualifiche 1 Supersport

Sabato 19 settembre

09.25-09.45 Qualifiche 2 Superbike 09.50-10.10 Qualifiche 2 Supersport 10.15-10.35 Qualifiche 2 Moto3 10.45-11.05 Qualifiche 2 Moto4 11.10-11.30 Qualifiche 2 Sportbike 11.35-11.55 Qualifiche 2 V2 Future Champ Ducati Academy 12.00-12.20 Qualifiche 1 Trofeo Aprilia RS 660 12.25-12.45 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup *13.40 Gara 1 Superbike *14.25 Gara 1 Supersport *15.10 Gara 1 Moto3 *15.50 Gara 1 Moto4

*16.30 Gara 1 Sportbike *17.10 Gara 1 V2 Future Champ Ducati Academy 17.35-17.55 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve 18.00-18.20 Qualifiche 2 Trofeo Aprilia RS 660 18.25-18.45 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup 09.00-09.20 Qualifiche 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve09.50-10.10 Qualifiche 2 Supersport10.45-11.05 Qualifiche 2 Moto411.35-11.55 Qualifiche 2 V2 Future Champ Ducati Academy12.25-12.45 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup*14.25 Gara 1 Supersport*16.30 Gara 1 Sportbike17.35-17.55 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve18.25-18.45 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup

Domenica 20 settembre

*10.10 Gara Pro Trofeo Aprilia RS 660 *10.50 Superpole Race Sportbike *11.35 Gara 2 Moto3 *12.15 Gara 2 Moto4 *14.00 Gara 2 Superbike *14.50 Gara 2 Supersport

*15.40 Gara 2 Sportbike *16.25 Gara 2 V2 Future Champ Ducati Academy *17.00 Gara Yamaha R7 Cup *09.30 Gara Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve*10.50 Superpole Race Sportbike*12.15 Gara 2 Moto4*15.40 Gara 2 Sportbike*17.00 Gara Yamaha R7 Cup

*diretta streaming su FedermotoTV

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