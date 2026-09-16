Cremona apre le porte al CIV: ecco gli orari in pista e come seguire tutto in diretta streaming

Questo weekend il penultimo round del CIV 2026 a Cremona: gare in diretta su FedermotoTV, in differita su Sky Sport ed Automoto 510.
Dopo una prolungata sosta estiva, il CIV torna protagonista, sbarcando ufficialmente al Cremona Circuit. Questo weekend si correrà il quinto nonché penultimo round stagionale presso il tracciato di San Martino del Lago, grande novità del Campionato Italiano Velocità 2026. Per gli appassionati molteplici opportunità di non perdere un singolo istante della Velocità tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre due broadcaster (Sky Sport e Automoto 510) trasmetteranno le gare in TV.
IL CIV SU FEDERMOTOTV
Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike (con la disputa della Superpole Race
), Moto3 e Moto4. Inoltre, non mancherà la diffusione delle serie monomarca che affiancheranno il CIV a Cremona. Questo il caso di Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, Trofeo Aprilia RS 660, Yamaha R7 Cup e V2 Future Champ Ducati Academy.
IL CIV SU SKY SPORT
Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manda in onda il CIV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Per l'appuntamento di Cremona prevista la differita nelle serate di martedì 22 e mercoledì 23 settembre con la trasmissione completa delle manche di Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 dalle 20:15.
IL CIV SU AUTOMOTO 510
A partire dal round del Mugello, Automoto 510 si è unita all'elenco delle TV che trasmettono quest'anno il CIV. Le gare di Cremona troveranno spazio in differita sul canale 510 del DTT nelle serate di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre dalle 21:00. Previste nuove repliche nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 12:00.
DUNLOP CIV 2026
Programma Round Pata, Cremona
Venerdì 18 settembre
09.00-09.20 Prove Libere 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
09.25-09.45 Prove Libere 1 Trofeo Aprilia RS 660
09.50-10.10 Prove Libere 1 Yamaha R7 Cup
10.15-10.35 Prove Libere V2 Future Champ Ducati Academy
10.45-11.10 Prove Libere Moto3
11.15-11.40 Prove Libere Moto4
11.45-12.10 Prove Libere Superbike
12.15-12.40 Prove Libere Supersport
12.45-13.10 Prove Libere Sportbike
13.50-14.10 Prove Libere 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
14.15-14.35 Prove Libere 2 Trofeo Aprilia RS 660
14.40 -15.00 Prove Libere 2 Yamaha R7 Cup
15.05-15.25 Qualifiche 1 V2 Future Champ Ducati Academy
15.35-16.00 Qualifiche 1 Moto3
16.05-16.30 Qualifiche 1 Moto4
16.35-17.00 Qualifiche 1 Superbike
17.05-17.30 Qualifiche 1 Supersport
17.35-18.00 Qualifiche 1 Sportbike
Sabato 19 settembre
09.00-09.20 Qualifiche 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
09.25-09.45 Qualifiche 2 Superbike
09.50-10.10 Qualifiche 2 Supersport
10.15-10.35 Qualifiche 2 Moto3
10.45-11.05 Qualifiche 2 Moto4
11.10-11.30 Qualifiche 2 Sportbike
11.35-11.55 Qualifiche 2 V2 Future Champ Ducati Academy
12.00-12.20 Qualifiche 1 Trofeo Aprilia RS 660
12.25-12.45 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup
*13.40 Gara 1 Superbike
*14.25 Gara 1 Supersport
*15.10 Gara 1 Moto3
*15.50 Gara 1 Moto4
*16.30 Gara 1 Sportbike
*17.10 Gara 1 V2 Future Champ Ducati Academy
17.35-17.55 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
18.00-18.20 Qualifiche 2 Trofeo Aprilia RS 660
18.25-18.45 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup
Domenica 20 settembre
*09.30 Gara Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
*10.10 Gara Pro Trofeo Aprilia RS 660
*10.50 Superpole Race Sportbike
*11.35 Gara 2 Moto3
*12.15 Gara 2 Moto4
*14.00 Gara 2 Superbike
*14.50 Gara 2 Supersport
*15.40 Gara 2 Sportbike
*16.25 Gara 2 V2 Future Champ Ducati Academy
*17.00 Gara Yamaha R7 Cup
*diretta streaming su FedermotoTV
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