Divorzio tra Alessandro Costantino e Z.Esse Squadra Corse nel CIV Superbike

Si conclude il rapporto di collaborazione tra Alessandro Costantino e Z.Esse Squadra Corse in vista del finale di CIV Superbike 2026.

Si conclude anzitempo la prima esperienza nel CIV Superbike di Alessandro Costantino. All'esordio quest'anno nella top class tricolore con Z.Esse Squadra Corse, il ventinovenne pilota lombardo non prenderà parte ai conclusivi due eventi previsti dal calendario. Con un comunicato stampa, la compagine di Stefano Zambon ha annunciato il divorzio consensuale tra le parti a ridosso del penultimo round stagionale in programma il prossimo weekend a Cremona. In evidenza lo scorso anno nel monomarca Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, l'ex protagonista dei Trofei Motoestate non ha lasciato il segno in sella ad una Honda CBR 1000RR-R, annoverando un modesto diciannovesimo posto in Gara 2 al Mugello quale miglior piazzamento. Risultati non in linea con le aspettative.

DIVORZIO NEL CIV SUPERBIKE

"A volte capita che anche i progetti più ambiziosi non vadano come previsto", si legge nella nota diffusa da Z.Esse Squadra Corse. "Fin dall’accordo raggiunto lo scorso mese di gennaio, eravamo consapevoli che affrontare un campionato importante e competitivo come il CIV Superbike avrebbe rappresentato una sfida particolarmente impegnativa. L'obiettivo condiviso era quello di costruire un percorso di crescita progressiva, cercando di migliorare prestazioni e feeling tra pilota e moto gara dopo gara. Il lavoro svolto nelle prime fasi della stagione lo ha confermato, con progressi costanti sino all'appuntamento di Imola. Un tracciato che, tuttavia, ha fatto emergere ulteriori problematiche, rendendo sempre più difficile il prosieguo della collaborazione nelle condizioni originariamente stabilite. Superata la Racing Night di Misano, Alessandro Costantino e Z.Esse Squadra Corse hanno quindi valutato congiuntamente di interrompere il rapporto di collaborazione e concludere anticipatamente la stagione agonistica".

LE PAROLE

Stefano Zambon, Team Manager di Z.Esse Squadra Corse, ha commentato così la separazione con Alessandro Costantino. "Mi dispiace davvero tanto non essere riusciti a portare Alessandro al livello che avremmo voluto. È un bravo pilota e, soprattutto, un bravo ragazzo. Probabilmente non siamo riusciti a costruire il feeling ideale tra lui e la nostra Honda, elemento fondamentale per potersi esprimere al massimo delle proprie potenzialità. Ringrazio Alessandro per il lavoro svolto insieme. Gli auguro sinceramente di togliersi le più belle soddisfazioni, sia in termini sportivi che personali. Chissà che un giorno le nostre strade non possano nuovamente incontrarsi".

FUTURO

Z.Esse Squadra Corse non ha ancora comunicato il nome del pilota che sostituirà Alessandro Costantino, ingaggiato a sua volta dal Team Fox 373 per disputare con una Yamaha R1 i conclusivi due eventi della Pirelli Cup 1000 nel contesto della Coppa Italia Velocità 2026. L'originario di Saronno ha debuttato con questi nuovi colori lo scorso weekend al Mugello con un settimo posto in gara.

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