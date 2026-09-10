Marc Marquez, la foto shock del braccio: Alex svela la verità

Interpellato sull'argomento a Misano, Alex Marquez spiega la questione della foto pubblicata da Marc sui social.

L'immagine del braccio martoriato di Marc Marquez e le dichiarazioni del chirurgo risuonano chiaramente anche nel paddock di Misano, anche perché probabilmente molti non si aspettavano di vedere così chiaramente la situazione dell'iridato MotoGP 2025. Ma come mai ha scelto di pubblicare quella foto? L'ha spiegato Alex Marquez, interpellato sull'argomento alla vigilia del GP di Misano: su tutto, porre fine a tutte le speculazioni ed a chi ha detto che stava esagerando sulla sua condizione, sbattendo in faccia a tutti la cruda realtà. Ecco cos'ha dichiarato il pilota Gresini Ducati.

Foto: Dani Guazzetti

Alex Marquez e la foto: "Spiega molte cose..."

"Come può vincere così? È Marc Marquez". Il fratello Alex, che meglio di tutti conosce la situazione, esordisce così davanti ai giornalisti quando gli viene posta la domanda sulla situazione del campione MotoGP in carica. "Bisogna adattarsi e lui è un camaleonte in tanti aspetti" ha poi proseguito nel corso di questo giovedì a Misano. Alex Marquez spiega poi perché il fratello ha deciso di mettere quell'immagine. "Penso che fosse stanco di rispondere sempre alle stesse domande. La foto spiega molte cose che non si vedono quest'anno" ha dichiarato il #73.

"Cose che la gente non sapeva spiegarsi, ma questa è la realtà. L'ultima lesione l'ha cambiato molto, perché ormai sta accumulando tanto e ci ha messo tre anni per recuperare da quello precedente. Non basta operarsi e via, torni a vincere. Ora è così e i medici non credono che recupererà la massa muscolare, c'è molta atrofia dovuta a tutte le volte che lo hanno aperto". Non è una situazione facile da gestire, ma per quanto può continuare a correre così? "Finché lo vorrà" è la risposta di Alex Marquez. "Finché la sofferenza non sarà molto più alta del divertimento in moto".