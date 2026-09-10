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Test SBK, la maledizione continua anche a Cremona: la classifica finale

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 10 settembre 2026 alle 18:00
Yari Montella pilota Barni Spark seduto nel box Superbike
Superbike, test Cremona Circuit: tempi e classifica di oggi
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Piloti Superbike in azione al Cremona Circuit, ma oggi la pioggia ha rovinato i programmi dei team: ancora una volta non hanno potuto svolgere tutto il lavoro previsto.
Sembra che quest'anno ci sia una sorta di maledizione sui test del Mondiale Superbike 2026. La pioggia aveva già rovinato gli appuntamenti pre-campionato a Jerez e a Portimao e si è fatta viva anche a Cremona, dove ha condizionato il secondo dei due giorni di lavoro programmati. Il primo era stato dedicato all'utilizzo delle gomme Michelin che verranno utilizzate dalla stagione 2027, mentre oggi i piloti hanno girato con le Pirelli.
Hanno potuto girare su pista asciutta solo al mattino, visto che dopo mezzogiorno è arrivata l'acqua a scombussolare i piani. Nella sessione del pomeriggio sono stati in pochi a scendere in pista al Cremona Circuit.

Superbike Test Cremona: i tempi e la classifica di oggi

Abbiamo i tempi ufficiali solo del secondo giorno di test Superbike sulla pista che ospiterà il prossimo round del Mondiale Superbike nel weekend 25-27 settembre. Il più veloce di tutti è stato Yari Montella del Barni Spark Racing Team con il miglior tempo di 1'28"555. Si è messo dietro i piloti ufficiali del team Aruba Ducati: Nicolò Bulega ha accusato un ritardo di 47 millesimi, mentre Iker Lecuona di 138.
Nelle prime sei posizioni solo Panigale V4 R: Sam Lowes, Alberto Surra e Alvaro Bautista completano la top 6. Il primo non ducatista è Axel Bassani, settimo con la Bimota KB998 Rimini e con un distacco da Montella di 707 millesimi. Alle sue spalle il compagno Alex Lowes e poi la Honda di Jake Dixon. Top 10 chiusa dalla Ducati di Lorenzo Baldassarri del team Go Eleven.
Un peccato che i piloti non abbiano potuto lavorare con tracciato asciutto anche nel pomeriggio. Per prepararsi al round WorldSBK al Cremona Circuit e al finale di stagione sarebbe stato utile fare più chilometri: qualcuno ne ha più bisogno di altri. Sicuramente non ne aveva un gran bisogno Bulega, ormai prossimo a laurearsi campione del mondo prima di passare in MotoGP con il team Pertamina VR46.
Classifica Tempi Test Superbike Cremona
Superbike, Test Cremona: tempi e classifica

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