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Superbike nuova era: come vanno le gomme Michelin? Le prime indiscrezioni

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 13 giugno 2026 alle 9:47
Superbike Misano: indiscrezioni sui primi riferimenti in vista del 2027
Mentre i piloti in pista provano (inutilmente) a contrastare la Ducati schiacciasassi, la Superbike pianifica il futuro. Nel 2027 debutta la fornitura unica di dischi freno Brembo in carboceramica ma sopratutto segnerà il cambio epocale nella fornitura gomme: Pirelli lascia, Michelin entra.
La marca italiana gestisce il monogomma dal lontanissimo 2004. A quell'epoca la Superbike fu il primo campionato di livello Mondiale a seguire questa impostazione tecnica: due anni dopo arrivò la F1 e nel 2009 anche la MotoGP. Adesso i due giganti del settore si scambiano i ruoli: Michelin lascia la top class nelle mani di Pirelli. La domanda è: quali ripercussioni ci saranno sugli attuali equilibri tecnici? E soprattutto: le Superbike andranno più forte o più piano?

Le prime indiscrezioni

I team Superbike hanno già avuto modo di saggiare le gomme Michelin in due circostanze: a Jerez e due settimane fa ad Aragon, all'indomani del sesto round Mondiale. Queste uscite, per ovvi motivi di marketing, sono state blndatissime. Circuiti emeticamente chiusi e nessuna informazione ufficiale rilasciata. Ma il paddock è grande è ovviamente qualche rumor circola. Per esempio sappiamo che ad Aragon con le Michelin Iker Lecuona con la Ducati abbia ottenuto un tempo di sette decimi superiore al suo personal best del week end con le Pirelli. Sarebbe un riferimento eccellente, perchè bisogna considerare che team e piloti hanno quintali di dati ed esperienza con le Pirelli, e come sappiamo tutti, le Michelin sono da sempre pneumatici concettualmente diversi da quelli dell'industria italiana. Quindi il fatto che tempi siano già così vicini, è abbastanza sorprendente.
Misano Superbike: Nicolò Bulega fa impressione nella FP3

FP3 svetta Sam Lowes

Nella FP3 il dominatore del Mondiale ha proseguito la preparazione delle tre sfide di Misano, tracciato su cui finora non ha mai vinto in Superbike. Con gomma da gara SCX Bulega è stato il primo a violare il muro di 1'32", dimostrando di avere il solito passo da distruttore. Nel finale di sessione, con copertura SCQ da qualifica, Sam Lowes ha stabilito il giro veloce precedendo uno scatenato Yari Montella. Bene anche la Bimota con Alex Lowes appena riconfermato per le prossime due stagioni (qui i dettagli)

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Foto: Mauro Stanzani
Michelin

diPaolo Gozzi

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