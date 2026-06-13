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SBK Misano: Bulega ottava Superpole meraviglia, eguagliato il mito Jonathan Rea

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 13 giugno 2026 alle 11:30
Superbike Misano: Nicolò Bulega firma l'ottava Superpole di fila
In mancanza di avversari veri Nicolò Bulega sfida se stesso e gli eroi del passato. A Misano ha aperto le danze firmando l'ottava Superpole di fila, tutte quelle di quest'anno più Jerez in coda alla precedente.
Con questo incredibile filotto pareggia i conti con Jonathan Rea, che aveva infilato la stessa serie di otto Superpole di fila nel 2021, quando però trovo sulla strada Mondiale un Toprak Razgatlioglu in stato di grazia. Nicolò e la Ducati non avranno questo problema, il vantaggio in classifica iridata sul secondo Iker Lecuona è già abissale. E potrà diventare ancora più largo nelle tre gare di Misano. Bulega qui non ha mai vinto nelle due precedenti avventure (2024-25) ma stavolta può fare la scorpacciata.

Sempre più forte

Lo schiacciasassi ha aperto la caccia al record assoluto con un impressionante 1'31"784, ma non bastava per migliorare il suo riferimento 2025. Così è tornato dentro con determinazione ancora maggiore, abbassando il limite fino a 1'31"342. E questo si che bastava per il nuovo primato sul gio secco al MWC. In questa edizione Superbike non c'è battaglia, ma le imprese che sta compiendo il numero 11 fanno brillare gli occhi.
Superbike Misano: Alex Lowes con Bimota partirà in prima fila in gara 1

La Bimota in prima fila

Iker Lecuona ha fatto quanto poteva, limitando il passivo ad appena 227 millesimi. Il settimo posto in MotoGP al Balaton Park appena sei giorni aveva fatto impennare l'autostima, ma sul terreno Superbike c'è da fare i conti con un Bulega in formato fuoriclasse. Le due Ducati ufficiali saranno accompagnate in prima fila dalla Bimota di Alex Lowes, fresco di rinnovo biennale. Il motore è Kawasaki, ma l'identità ha casa a pochi passi dal circuito: questo terzo posto è una bella storia. La seconda fila invece sarà tutta Ducati con gli scalpitanti Montella, Baldassarri e Surra che si giocano il ruolo di italiano emergente. Sarà una bella lotta.

Occhio agli orari 

Sabato 13 giugno gara 1 scatterà alle 15:30, in coda al programma Mondiale. Invece domenica 14 giugno gara 2 è anticipata alle 14:00, per evitare la sovrapposizione con il GP Catalogna della F1. La distanza da percorrere: 21 giri. Da ricordare che domenica alle 11 c'è lo show della Superpoe Race, sulla distanza di 10 giri.
Superbike Misano: classifica Superpole

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Foto: Mauro Stanzani
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Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

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