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SBK, Bimota sceglie la continuità: Bassani e Lowes confermati anche per il 2027

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 13 giugno 2026 alle 9:11
Axel Bassani e Alex Lowes festeggiano il rinnovo del contratto col team Bimota Superbike
Superbike, ufficiale: Bassani e Lowes con Bimota anche nel 2027
Bimota non cambia, avanti con l'attuale line-up anche nella prossima stagione Superbike: sarà la scelta giusta?
Alex Lowes e Axel Bassani continueranno a correre per il Bimota by Kawasaki Racing Team nel 2027. Poco fa è stato comunicato ufficialmente che entrambi i piloti hanno rinnovato il rispettivo contratto. Non si tratta di una sorpresa, era chiaro da diverse settimane che sarebbe stata fatta una scelta di continuità per l'anno prossimo.
Per Bimota, fondata a Rimini, il round a Misano Adriatico è un appuntamento di casa e non c'è migliore occasione per effettuare questo tipo di annuncio. Può essere anche uno stimolo ulteriore per i piloti e per tutta la squadra nell'affrontare il resto del weekend. Conquistare il podio non sarà facile, essendoci tante Ducati veloci, però nelle gare può succedere di tutto e bisogna farsi trovare pronti appena si ha una chance.

Superbike, Bimota rincorre Ducati

Con una BMW che ha perso un campionissimo come Toprak Razgatlioglu e si è ritrovata a fare i conti anche con gli infortuni della nuova coppia Oliveira-Petrucci, è Bimota il secondo miglior costruttore della griglia SBK 2026. Ma la distanza da Ducati non è poca e il fatto che ci siano numerose Panigale V4 R in pista rende tutto più complicato. Bassani e Lowes guidano le uniche due KB998 Rimini nel campionato. Sarebbe di aiuto avere un'altra squadra in grado di contribuire allo sviluppo con uno o due piloti, una cosa non semplice.
Alex Lowes e Axel Bassani piloti Bimota SBK in posa per la foto a Misano
SBK: Bimota sogna di sfidare Ducati
Se in MotoGP abbiamo visto la rincorsa di Aprilia essere premiata, con risultati cresciuti notevolmente negli ultimi due anni dopo tanto lavoro, in SBK vorrebbe essere Bimota quella in grado di mettere a rischio il dominio Ducati. Il progetto è giovane (la KB998 Rimini ha debuttato nel 2025), serviranno tempo e investimenti per riuscire a lottare per vincere.
Bassani e Lowes avranno l'opportunità di guidare per Bimota per un terzo anno e sperano in un 2027 di grande crescita. Da ricordare che arriverà un nuovo fornitore di gomme, Michelin, e sarà interessante vedere se magari i valori cambieranno un po'. Ci dovrebbero essere anche delle novità nel regolamento tecnico per cercare di avere un campionato più equilibrato e non una sorta di "Ducati Cup". Intanto, è stato annunciato che nel 2027 tutti i team utilizzeranno i nuovi dischi freno carboceramici Brembo.

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