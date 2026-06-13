SBK, Bimota sceglie la continuità: Bassani e Lowes confermati anche per il 2027

Bimota non cambia, avanti con l'attuale line-up anche nella prossima stagione Superbike: sarà la scelta giusta?

Alex Lowes e Axel Bassani continueranno a correre per il Bimota by Kawasaki Racing Team nel 2027. Poco fa è stato comunicato ufficialmente che entrambi i piloti hanno rinnovato il rispettivo contratto. Non si tratta di una sorpresa, era chiaro da diverse settimane che sarebbe stata fatta una scelta di continuità per l'anno prossimo.

Per Bimota, fondata a Rimini, il round a Misano Adriatico è un appuntamento di casa e non c'è migliore occasione per effettuare questo tipo di annuncio. Può essere anche uno stimolo ulteriore per i piloti e per tutta la squadra nell'affrontare il resto del weekend. Conquistare il podio non sarà facile, essendoci tante Ducati veloci, però nelle gare può succedere di tutto e bisogna farsi trovare pronti appena si ha una chance.

Superbike, Bimota rincorre Ducati

Con una BMW che ha perso un campionissimo come Toprak Razgatlioglu e si è ritrovata a fare i conti anche con gli infortuni della nuova coppia Oliveira-Petrucci, è Bimota il secondo miglior costruttore della griglia SBK 2026. Ma la distanza da Ducati non è poca e il fatto che ci siano numerose Panigale V4 R in pista rende tutto più complicato. Bassani e Lowes guidano le uniche due KB998 Rimini nel campionato. Sarebbe di aiuto avere un'altra squadra in grado di contribuire allo sviluppo con uno o due piloti, una cosa non semplice.

SBK: Bimota sogna di sfidare Ducati

Se in MotoGP abbiamo visto la rincorsa di Aprilia essere premiata, con risultati cresciuti notevolmente negli ultimi due anni dopo tanto lavoro, in SBK vorrebbe essere Bimota quella in grado di mettere a rischio il dominio Ducati. Il progetto è giovane (la KB998 Rimini ha debuttato nel 2025), serviranno tempo e investimenti per riuscire a lottare per vincere.