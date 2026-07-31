Marc Marquez: "Gresini più importante per Alex che per me"

I fratelli Marquez devono molto al team Gresini Racing. Alex corre la sua quarta e ultima stagione MotoGP con la squadra faentina, dopo aver centrato il secondo posto in classifica finale nel 2025. Da qui un biglietto da visita che gli ha spianato la strada verso KTM Factory per il prossimo anno. Marc Marquez , invece, ha disputato solo il campionato 2024 con la formazione di Nadia Padovani, ritagliandosi un posto in Lenovo Ducati e conquistando poi il titolo mondiale.

Gresini trampolino di lancio

Le carriere di Alex e Marc Marquez sono legate indissolubilmente a Gresini Racing. Sembra quasi incredibile che due campioni abbiano transitato per un team satellite. Ha il sapore di favola, eppure entrambi hanno saputo sfruttare al meglio questo trampolino di lancio, per puntare ad obiettivi maggiori. Basti pensare alla storia di Marc, che ha rifiutato un mega contratto con la Honda ed è passato a Gresini, quasi senza stipendio. Una scelta che ha dato i suoi frutti l'anno seguente, con la vittoria del titolo MotoGP 2025 in sella alla Ducati del team ufficiale.

Marc Marquez ha ritrovato il sorriso e la fiducia in Gresini, dopo le precedenti stagioni a dir poco complicate in HRC, costellate da cadute e infortuni. Tuttavia, il nove volte campione del mondo è convinto che Gresini abbia un significato ancora più grande per suo fratello minore Alex. "Certo, è una squadra molto importante per la famiglia Marquez", ha spiegato il #93. "Ogni fase della tua carriera è importante. Il periodo alla Repsol-Honda fu importante, ma lo fu anche il periodo alla Gresini. Anche il mio tempo alla Ducati in questo momento è importante".

Alex Marquez verso KTM Factory

Gresini è stato più importante per Alex che per me", ha sottolineato Marc. "Altrimenti sarebbe rimasto fuori dalla MotoGP. Ha scommesso su Gresini e Gresini ha scommesso su di lui. Poi è diventato vicecampione del mondo. L'anno prossimo gareggerà di nuovo per una squadra ufficiale MotoGP". Ma il team emiliano ha un'importanza ancora più decisiva per la carriera di Alex. Dopo tre anni difficili sulla RC213V, la carriera in MotoGP del due volte iridato rischiava di giungere al capolinea. Il trasferimento in Gresini si è rivelato un ultimo tentativo di restare in classe regina e l'obiettivo è stato raggiunto. Dal 2027 passerà al team KTM factory . "", ha sottolineato Marc. "".

Il fenomeno di Cervera però non dimenticherà quanto sia stato importante Gresini anche per la sua carriera, condividendo il box con suo fratello minore nel 2024. "Alex è stato uno dei motivi per cui sono passato a Gresini," ha concluso Marc Marquez. "Ho trovato l'atmosfera giusta e mi è stata data la moto giusta per risalire in cima".