Assalto finale a re Marquez: Aprilia tenta lo scacco matto

Il Campionato MotoGP è andato in vacanza con Jorge Martin in testa alla classifica a quota 208 punti. Al secondo posto Ai Ogura con 194 e Marc Marquez a 190. Il nove volte campione del mondo è il grande favorito secondo i bookmaker, nonostante un inizio di stagione non particolarmente brillante. Nella seconda parte del Mondiale i pretendenti al trono iridato dovranno dare il massimo per evitare l'avanzata del re di Cervera.

La 'remuntada' di Marc

Fino al Gran Premio d'Italia la strada iridata sembrava preclusa a Marc Marquez, ottavo in classifica a -102 lunghezze dall'allora leader Bezzecchi. I successi in Ungheria, Repubblica Ceca e Germania, uniti agli scivoloni del 'Bez', hanno catapultato l'asso spagnolo della Ducati ai vertici del Mondiale MotoGP. Il re della classe regina ritorna a fare la voce grossa, nonostante il doppio intervento al piede e al braccio di qualche mese fa.

“Con più di metà campionato ancora da disputare, non ci si può escludere dalla lotta per il titolo... Non credo sia così importante essere in testa. È chiaro che essere davanti è sempre positivo, ma la strada è ancora lunga - ha dichiarato Marc Marquez a Dazn -. Non mi aspettavo di essere in lizza, quindi per me è già un onore essere qui a lottare... Cercherò di giocare bene la partita".

Lo sprint finale di re Marquez

Mentalmente, non me ne sono reso conto durante la prima parte della stagione. Perché ho notato che stavo facendo cose strane in Brasile, ho notato che c'erano momenti di errori inaspettati, quella sensazione di formicolio… Mi sono detto, non posso continuare così. Lo scacco matto mi è sfuggito. Ora vediamo se non mi mettono di nuovo sotto scacco", ha proseguito Marc Marquez. Adesso il campione in carica ha un gap di 18 punti da Jorge Martin , dopo una rimonta spettacolare e nonostante la spalla destra dia ancora fastidio. "", ha proseguito Marc Marquez.

Lo stop estivo nel campionato MotoGP gioca sicuramente a suo favore, con la possibilità di recuperare le energie fisiche. Ma il suo braccio ha ancora bisogno di tempo per recuperare. "Ora, dopo l'ultima operazione, mi sento sempre meglio. Ma ci sono dei punti deboli su cui devo lavorare sodo e vedere fin dove posso arrivare. Se vogliamo avere anche la minima possibilità di vincere il campionato, devo attaccare sulle piste dove mi sento a mio agio e non commettere errori su quelle dove non lo sono. Bisogna saper soffrire e resistere. A volte vince chi resiste di più, non chi ha di più. Questa testa è pronta a tenere la corona".

Una leadership inaspettata

Un po' inattesa la leadership di 'Martinator', con l'Aprilia RS-GP che si sta dimostrando una moto fortemente competitiva. Il madrileno è consapevole che il primato è in bilico se non migliorerà il feeling con la moto. "Se continuo a correre come nelle ultime gare, il mio vantaggio non durerà a lungo. Se vogliamo lottare contro Marc, contro la Ducati, dobbiamo essere uniti. So che se troviamo quello che mi serve, posso lottare per il Mondiale fino alla fine... Ora è sotto scacco, ma ovviamente, chi si muove adesso, l'alfiere o il re? Se si muove l'alfiere, siamo a posto, ma se si muove il re, siamo fregati", ha ammesso Martin.

'Bez' e Ogura ai vertici di classifica

Marco Bezzecchi ha attraversato un periodo sfortunato, segnato da errori, penalità e una caduta che gli ha causato un infortunio. L'allievo di Valentino Rossi preferisce ragionare gara dopo gara, senza illusioni né sogni iridati. "Realisticamente, è un obiettivo che non è giusto perseguire giorno dopo giorno, quasi giro dopo giro. Si tratta di cercare di capire come sta il mio corpo, come gestire al meglio le mie energie. Ovviamente, non sono stati giorni facili, perché ci sono molti fattori esterni che rendono le cose un po' difficili, ma fa parte del gioco".

Una sorpresa di questo campionato MotoGP è senza dubbio Ai Ogura, che si trova al secondo posto. "Il campionato è aperto a molti piloti. Ma dobbiamo fare meglio per lottare per il titolo. Quello che sta facendo Marc, quello che sta facendo 'Bez', quello che sta facendo Martin, quello che sta facendo Pecco, è qualcosa di meglio di me. Nella prima parte di stagione mi do un 10 su 10. Non mi aspettavo di essere così forte quest'anno".

Le quotazioni dei bookmaker

Le agenzie di scommesse protendono su Marc Marquez vincitore del titolo MotoGP '26, pagando il trionfo 1,40. Secondo i bookmaker ha il 71,4% di possibilità di riconfermarsi campione del mondo, anche se le condizioni di salute non sono ancora ottimali. Il secondo favorito è Jorge Martin, quotato 3.00, mentre Marco Bezzecchi a 4,50 e Ai Ogura 7,00. Fabio Di Giannantonio, subito dietro il gruppo di testa, è quotato a 36,00, a pari merito con Pedro Acosta.