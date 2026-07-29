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Mercato Superbike, in arrivo un altro pilota dalla MotoGP: la firma è vicina

Superbike
di Matteo Bellan
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 16:03
Griglia piloti MotoGP 2026
Dalla MotoGP alla Superbike: un altro pilota è vicino alla firma per il 2027
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La casa tedesca potrebbe aver definito la propria line-up per la stagione SBK 2027: ecco le ultime indiscrezioni di mercato.
Se la griglia della MotoGP è praticamente definita per il prossimo anno, invece nel Mondiale Superbike ci sono diverse caselle da riempire. Sicuramente c'è grande attesa di vedere chi sostituirà Nicolò Bulega nel team Aruba Ducati, dove è già stato confermato ufficialmente Iker Lecuona. Ma anche le scelte del team ROKiT BMW Motorrad interessano molto ai tifosi.

Superbike, Oliveira verso il rinnovo con BMW

Miguel Oliveira
Superbike, Miguel Oliveira verso il rinnovo con BMW
A fine giugno scadevano le opzioni per i rinnovi di Miguel Oliveira e Danilo Petrucci fino al 2027. BMW ha specificato che il fatto che non siano state esercitate non significava automaticamente volersi liberare dei due piloti. C'era voglia di attendere l'andamento del round a Donington Park (un disastro per il marchio tedesco) e di valutare bene la situazione, considerando anche opzioni diverse.
Secondo le ultime indiscrezioni, Oliveira dovrebbe continuare a guidare una M 1000 RR. I colleghi di Speedweek hanno spiegato che il pilota portoghese dovrebbe firmare un contratto di due anni con opzione per un ulteriore anno. Il 31enne di Almada è stato l'unico a riuscire a portare BMW sul podio nella stagione Superbike 2026: lo ha fatto nelle tre gare a Portimao e in Gara 1 a Balaton Park, prima di infortunarsi. Sicuramente, Oliveira ha mostrato un potenziale migliore di Petrucci, anche se tra test rovinati dal maltempo e problemi fisici entrambi non hanno avuto il miglior processo di adattamento possibile alla M 1000 RR.

Binder sulla M 1000 RR?

Brad Binder pilota KTM MotoGP seduto nel box
Brad Binder in SBK nel 2027?
Se Oliveira viene dato vicino alla firma, invece Petrucci sembra essere fuori dai piani del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK. Dopo i rumors riguardanti Manu Gonzalez, leader del Mondiale Moto2 che rischia seriamente di non trovare posto in MotoGP, pare che la scelta sia ricaduta su Brad Binder.
Speedweek scrive che sarà il pilota sudafricano (31 anni ad agosto), decisamente più esperto di Gonzalez, ad affiancare Oliveira nel box. Dopo non essere stato confermato in MotoGP dalla KTM, Binder è alla ricerca di una sistemazione per il 2027. Firmare con BMW è un'ottima chance per la sua carriera. Guardando il suo stile di guida, caratterizzato da frenate abbastanza aggressive, potrebbe sposarsi bene con la M 1000 RR. Come successo con Oliveira, la casa tedesca è pronta a pescare un altro pilota dalla MotoGP.

Petrux torna da Barni? Dubbio Bautista

Con Binder che dovrebbe approdare nel ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, va capito che ne sarà di Petrux. Logico pensare a un possibile ritorno nel Barni Spark Racing Team, per il quale ha corso dal 2023 al 2025, prima di voler provare un'esperienza in una squadra ufficiale.
Il pilota ternano ha mantenuto un ottimo rapporto con il team principal Marco Barnabò, il quale ha già rinnovato il contratto a Yari Montella e presto sarà chiamato anche a un confronto con Alvaro Bautista per capire se vi siano le condizioni per proseguire insieme anche nel 2027. In caso di separazione con il due volte campione del mondo Superbike, Petrucci potrebbe diventare il principale candidato a salire sull'altra Ducati Panigale V4 R del team Barni Spark.

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Brad Binder

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