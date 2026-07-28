La storia delle corse alla Racing Night: ecco chi c'è dietro alla SPR Collection

Alla Racing Night del CIV 2026 non è mancata una sfilata di gioielli a due ruote a cura di SPR Collection: l'intervista al proprietario Simone Piccoli.

SPR Collection, costola dell’officina SPR Motorcycle di Simone Piccoli (ex pilota di kart e motociclista per passione), ha portato a Misano dei veri gioielli Bellezze storiche a Misano:, costola dell’officinadi(ex pilota di kart e motociclista per passione), ha portato a Misano dei veri gioielli Superbike e da GP, ripercorrendo l’evoluzione delle moto da corsa nel tempo. Non tutte sono di Piccoli, alcune sono di amici collezionisti, ma è un’esposizione che permette agli appassionati di rifarsi gli occhi. Da un lato tutte moto da Gran Premio, dai primi anni del Motomondiale fino ai giorni nostri.

Dall’altro la storia dell’evoluzione della moto derivate dalla serie della Superbike, dalla Ducati preparata da NCR per il privato Lauro Micozzi negli anni ‘70 (simile alla Ducati ufficiale che ha vinto a Imola nel ‘72 con Bruno Spaggiari), al TT2 pluricampione del mondo con Toni Rutter, fino al V4. Ne abbiamo parlato con Piccoli, che ci ha raccontato anche qualcosa della sua vita, ed a seguire tutte le moto viste nel corso della Racing Night del CIV 2026.

Ci racconti di SPR Collection?

È una collezione nata privatamente più di 20 anni fa, ho cominciato acquistando le moto e tenendole nel garage di casa. Poi sono sviluppate le cose e nel 2017 è nata SPR Motorcycle, un’officina a Verona dove seguiamo moto italiane, storiche, cose così. S'è poi pensato di sviluppare la collezione con un museo, un luogo dedicato. All'inizio erano moto stradali Superbike, quindi tutte le Ducati versione R, le Honda RC30, RC45 e NR, le Kawasaki, le Yamaha... Tutte le marche. Col tempo s’è pensato di affiancare alla moto stradale la moto da corsa corrispondente, fino ad evolverci successivamente con le moto da Gran Premio e le MotoGP.

Da dove deriva questa passione?

Tutta la passione per le moto, la meccanica, me l’ha trasmessa mio padre. Ma non voleva comprarmi la moto, quindi mi ha fatto correre in kart. Io ho corso in go-kart negli anni ‘80 con i piloti poi famosi in Formula 1: Alessandro Zanardi, Luca Badoer, Vincenzo Sospiri, Massimiliano Papis, ho fatto qualche gara anche con Michael Schumacher. Poi ci sarebbe voluto il salto, ma da privato e a spese di mio papà era difficile... Forse non ero neanche un gran talento, tanto che i team vengono a cercarti.

Le moto quindi arrivano dopo

La moto me la sono comprata di nascosto! Una Yamaha FZ 750 del 1985, la portai da un amico carrozziere, dal quale mio papà andava tutti i giorni: capì subito che era mia e mi fa “Senti, portala a casa”. Me l’ha sistemata tutta lui e da lì è iniziata la mia ‘carriera motociclistica’, ma solo collezionistica. Non ho mai corso in moto, nel senso di campionati, solo per strada o qualche giro in circuito. Ma guardavo anche le gare in TV: a livello di GP, mi ricordo qualcosa di Agostini perché me ne parlava mio padre, ma ricordo di più Lucchinelli, Virginio Ferrari, Franco Uncini a partire dagli anni ‘80. La Superbike è arrivata nell’88, quindi l’ho vissuta già più da vicino.

Fate vari eventi con SPR Collection?

Siamo principalmente squadra ufficiale dell’ASI [Associazioni sportive sociali italiane, già Alleanza sportiva italiana], quindi andiamo a fare i loro eventi, come l’ASI Motoshow a Varano con le Ducati, più altri appuntamenti importanti di moto storiche in Europa e in giro per il mondo, questo da un paio d’anni.

TUTTE LE MOTO A MISANO

Ducati, dagli albori alle Superbike

750 SS Carter quadro, Lauro Micozzi, 1976

TT2 600, anni '80 (quattro titoli mondiali con Toni Rutter)

888 preparata da NCR, 1991

916 racing, 1995

748 racing, 1997

998 RS, 2002 (replica Bayliss)

999 F07, Troy Bayliss, 2007

1098 F08, Troy Bayliss, 2008

1198 F12, Davide Giugliano, 2012

1199 RS, Nico Terol, 2015

1299 RS, Xavi Fores, 2018

V4 RS, Danilo Petrucci, 2025

Dagli anni '50 alle moderne MotoGP

Gilera 4 cilindri, Geoff Duke, anni '50

Benelli 4 cilindri, Renzo Pasolini, fine anni '60

MV Agusta 3 cilindri (replica)

Yamaha OW31, vincitore Daytona 200 '82 con Graeme Crosby

Yamaha ROC, Lucio Pedercini

Suzuki XR45, Franco Uncini, 1985

Suzuki RGV Γ 500 (modello XR76), Kevin Schwantz, 1990

Cagiva C588, Raymond Roche, 1988

Cagiva C594, John Kocinski, 1994

Honda Open, Nicky Hayden, 2014

Ducati GP06, Troy Bayliss, vincitrice Valencia 2006

Aprilia RS-GP 2019, Andrea Iannone