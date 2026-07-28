Dalla rinascita Moto2 al salto MotoGP: Izan Guevara, primo frutto del progetto Pramac

"Ora sta ritrovando il suo potenziale": Paolo Campinoti esalta Izan Guevara e apre le porte alla MotoGP, si attende l'annuncio del salto 2027.

Le voci sono iniziate alla fine dell'anno scorso, quando Izan Guevara è stato premiato con un test sulla Yamaha MotoGP dopo la sua vittoria in Moto2. Ora manca solo l'ufficialità sull'accordo per salire in classe regina con Pramac Racing: diventerebbe il primo "prodotto" del doppio impegno della squadra di Paolo Campinoti, che ha come scopo di far crescere un giovane in classe intermedia per poi portarlo in top class. Anzi, per lo spagnolo è stata una rinascita.

Dopo l'iride Moto3 nel 2022, ha faticato in Moto2, fino al cambio con Boscoscuro nel 2025, che ha portato alla prima vittoria nel GP di Valencia. Quest'anno ha chiuso la prima parte di stagione col 2° posto provvisorio nella generale: sempre a punti, due P7 come peggiori risultati, una vittoria e altri quattro podi, due pole. Guevara è diventato un protagonista della categoria e, come detto, sembra che manchi solo l'ufficialità per la nuova sfida.

"Ci sono buone possibilità": Guevara ad un passo dalla MotoGP

“Guevara sta migliorando molto. Avevamo un pilota che sembrava sconfitto, ma si è ripreso". Paolo Campinoti, in un'intervista per il canale YouTube 'Mig Babol', commenta così i progressi compiuti dal suo pilota spagnolo in due anni col team Pramac Moto2. Ricorda anche il programma della struttura, evidenziato fin dal nuovo impegno nella classe di mezzo. "La nostra idea è quella di continuare a far crescere i piloti in Moto2 prima di portarli in MotoGP. Questo è il nostro obiettivo" ha sottolineato Campinoti. Aggiungendo poi che "Guevara è un pupillo di Gino Borsoi, che conosce da molti anni".

"Ha vinto un Campionato del Mondo Moto3, ma in Moto2 ha perso un po' la strada. Ora sta ritrovando il suo vero potenziale". Passerà sul serio in MotoGP? Le voci corrono, ma il proprietario di Pramac Racing non dà una risposta netta, anche se appare chiara la situazione. "Probabilmente passerà alla categoria superiore l'anno prossimo, ci sono buone possibilità" è infatti il commento. Come detto però, ora si attende solo l'annuncio per il nuovo compagno di squadra di Toprak Razgatlioglu verso la rivoluzionaria stagione MotoGP 2027.