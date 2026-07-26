CIV Superbike Misano Gara 2: Tulovic vince da wild card, Delbianco KO

Doppietta B-Max Racing con Tulovic vincitore davanti a Rinaldi in Gara 2 del CIV Superbike a Misano, Delbianco subito fuori.

Lukas Tulovic: ve lo ricordate? Campione Europeo Moto2 nel 2022 con trascorsi tutt'altro che memorabili nella serie iridata, nell'ultimo biennio ha rilanciato le personali quotazioni di carriera con Ducati in madrepatria. Campione Euro Moto (IDM) in carica con la possibilità quest'anno di bissare il titolo conquistato nella passata stagione, l'originario di Eberbach ha fatto saltare il banco del CIV Superbike, aggiudicandosi da wild card una sorprendente vittoria in Gara 2 al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

DOPPIETTA B-MAX RACING NEL CIV SUPERBIKE

Convocato da B-Max Racing Team, Lukas Tulovic ci ha messo poco a prendere le misure della Ducati Panigale V4 preparata secondo le specifiche CIV Superbike. Superlativo terzo ieri nell'iconica Racing Night , in questa Gara 2 ha fatto persino meglio. Ritrovatosi secondo per lunghi tratti della contesa dietro ad un lanciatissimo Michael Ruben Rinaldi, Lukas Tulovic ha messo a segno l'attacco vincente nel corso dei dodicesimo dei 14 giri in programma, rilevando il comando delle operazioni al Tramonto. Da quel momento in avanti ha dato vita ad una fuga verso la vittoria, approfittando delle disavventure del suo compagno di squadra. Rallentato per l'ennesima volta da inconvenienti tecnici alla propria Ducati V4 con il successo alla portata, il Campione internazionale Superstock 1000 si è dovuto consolare di un nuovo secondo posto, completando la doppietta B-Max Racing.

COLPI DI SCENA

La seconda manche del CIV Superbike non ha lesionato colpi di scena. Pronti-via Alessandro Delbianco, vincitore della Racing Night e capo-classifica di campionato, è finito a terra alla Variante del Parco coinvolgendo l'incolpevole Christian Gamarino. Fortunatamente entrambi i piloti sono usciti illesi dalla carambola, ma le ripercussioni sulle corsa al titolo sono inevitabili. Al secondo zero nelle ultime quattro gare, il Campione italiano in carica vede accorciarsi a 32 punti il vantaggio nella generale nei confronti di Samuele Cavalieri (6° sul traguardo). Un margine poco rassicurante in vista della prossima tappa di Cremona. "DB52" potrebbe essere costretto a saltare la finalissima del Mondiale Endurance proprio per difendere la leadership del CIV Superbike...

BERNARDI SUL PODIO

Con Delbianco fuori gioco, la lotta per il terzo posto ha premiato Luca Bernardi, il quale ha avuto ragione di Gabriele Giannini, quarto in qualità di miglior portacolori Honda malgrado un Long Lap Penalty per track limits. Un altro grande risultato per il bi-Campione italiano Supersport 300 e Supersport, rientrato a Imola con una Aprilia RSV4 1100 RR a conduzione familiare dopo un infortunio rimediato nei test pre-campionato. Tra le note positive di Gara 2 anche Luca Vitali (Vitali Racing Team), quinto a precedere le BMW di Emanuele Pusceddu (7°) e Riccardo Russo (9° in rimonta dalla ventesima casella), con nel mezzo Kevin Manfredi. Il CIV Superbike tornerà in azione il weekend del 18-20 settembre prossimi al Cremona Circuit, tracciato all'esordio nel calendario. Con un grande interrogativo: Alessandro Delbianco sacrificherà il Bol d'Or per prendere parte al quinto nonché penultimo appuntamento stagionale della top class tricolore?

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Classifica Gara 2

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