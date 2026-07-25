CIV Superbike Racing Night Qualifiche 2: Rinaldi prove di rinascita, Delbianco pole

Delbianco mette a segno la pole position per la Racing Night del CIV Superbike a Misano, Rinaldi è secondo ad un soffio.

Splende il sole al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con la Racing Night del CIV Superbike che si prospetta a dir poco avvincente. In un'infuocata (considerate le temperature tipicamente estive...) seconda sessione di qualifiche ufficiali ci sono 10 piloti racchiusi in un 1", con il solito Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha) a dettare il passo. Il capo-classifica di campionato si è garantito la seconda pole position stagionale, mentre buone nuove arrivano da Michael Ruben Rinaldi, secondo nello schieramento di partenza.

RINALDI IN PRIMA FILA NEL CIV SUPERBIKE

Vero, trovare Michael Ruben Rinaldi così in alto al termine della doppia-tornata di prove ufficiali del CIV Superbike non è una novità. Il suo auspicio è di invertire il trend di una stagione di rientro nella serie tricolore sin qui meno redditizia di quanto espresso in termini di performance a causa di svariati problemi tecnici , tanto da ritrovarsi nono nella generale. Nella pista dove ha conseguito 2 delle sue 5 vittorie in carriera nel Mondiale Superbike, il Campione internazionale Superstock 1000 nel 2017 ha spiccato il secondo tempo a soli 206 millesimi dal primato di Alessandro Delbianco. Un'iniezione di fiducia per Rinaldi oltre che per tutto il B-Max Racing Team, in evidenza anche con il sorprendente Lukas Tulovic, quarto all'esordio con la Ducati Panigale V4 in configurazione CIV Superbike.

DELBIANCO AL TOP

Resta il fatto che il più veloce si è confermato Alessandro Delbianco. Leader delle Q1 notturne con il miglior tempo di 1'35"580, nelle decisive Q2 ha ritoccato ulteriormente questo riferimento in 1'35"358. Un gran bel giro da parte del Campione in carica, non troppo distante dalla pole-record da lui stesso siglata nel 2024 in 1'34"930, ponendosi le basi per l'ennesimo weekend da protagonista. La Scuderia Improve - Firenze Motor sarà costretta agli straordinari con Gabriele Giannini (3° a completare una prima fila multi-marca Yamaha-Ducati-Honda) ed Andy Verdoia (22°) entrambi finiti a terra.

VERSO LA RACING NIGHT

Cadute per altri 2 attesi protagonisti come Christian Gamarino (5° miglior portabandiera BMW) e Luca Ottaviani (7°). Questa sera per la Racing Night che scatterà alle 21:40, Samuele Cavalieri con Broncos Racing Ducati prenderà il via dalla sesta casella. Ottavo posto per Nicholas Spinelli, seguito nell'ordine dalle Aprilia di Luca Bernardi e Luca Vitali. Alessio Finello con la Ducati V4 di Garage 51 by DTO ereditata da Michele Pirro si è qualificato quindicesimo, addirittura sedicesimo Davide Stirpe. Non è andato oltre il dodicesimo tempo Randy Krummenacher, preceduto da un convincente Mattia Volpi (11° con la prima BMW S 1000 RR di Pistard Racing).

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Classifica Qualifiche 1+2

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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