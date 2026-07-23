Misano accende i riflettori per l'evento clou del CIV Superbike 2026: Cavalieri e Giannini sfidano Delbianco, Pirro out per infortunio.

CIV Superbike: dove eravamo rimasti? Di tempo, nello specifico sette settimane, ne è passato dall'ultimo round svoltosi sui saliscendi di Imola. Durante questa sosta in previsione del rush finale della stagione 2026, qualche big della top class tricolore ha preso parte alla 8 ore di Suzuka, altri si sono allenati in privato per presentarsi nel migliore dei modi all'imminente sesta edizione della "Racing Night" di scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Non un evento qualsiasi, bensì il più atteso del campionato, affermatosi nel corso degli anni come la grande festa del motociclismo italiano. A Misano Adriatico ripartirà la sfida per la conquista del titolo, con Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha) a confronto con Samuele Cavalieri (Broncos Racing Team Ducati) e Gabriele Giannini (Scuderia Improve - Firenze Motor Honda) in un weekend segnato dalla preannunciata assenza di Michele Pirro.

RACING NIGHT SENZA MICHELE PIRRO

L'unico neo di un appuntamento che si prospetta memorabile è, per l'appunto, il forfait di Michele Pirro. Imbattuto nelle cinque edizioni finora disputate della Racing Night e pur sempre secondo nella generale con 25 lunghezze dalla vetta, il dieci volte Campione italiano è finito sotto i ferri nei giorni scorsi per l'infortunio ai tendini della spalla sinistra . Il collaudatore Ducati Corse, sostituito da Alessio Finello sulla Ducati Panigale V4 del team Garage 51 by DTO, si ritrova costretto a saltare le due gare di Misano, con il rischio di dover rinunciare anche al successivo round di Cremona in agenda il 18-20 settembre prossimi. Malgrado lo stop forzato del suo più direttore inseguitore in campionato, il leader Alessandro Delbianco non può permettersi altri passi falsi dopo la scivolata in Gara 1 di Imola. Riprendendo la classifica, il Campione in carica dovrà vedersela a questo punto da Samuele Cavalieri (-30 punti) e Gabriele Giannini (-36).

OCCHIO A SAMUELE CAVALIERI

Gabriele Giannini a Imola è entrato nella storia, riportando la Honda in pole position nel CIV Superbike per la prima volta dal 2021. Nel ruolo di terzo (quarto) incomodo, il pilota capitolino vuole adesso condurre la CBR 1000RR-R alla vittoria. Senza dubbio, la principale buona notizia è l'aver ritrovato Samuele Cavalieri in grandissima forma. Recuperata la condizione fisica ottimale, il vice-Campione 2020 ha messo a segno una perentoria doppietta a Imola sulla sua pista di casa, ribadendo di essere pronto per il definitivo salto di qualità. Questo weekend ci riproverà per dimostrare che non si è trattato un exploit isolato, aspettando che Alessandro Delbianco sciolga le riserve in previsione di Cremona.

GLI OUTSIDER DEL CIV SUPERBIKE

Parallelamente ai giochi-titolo, a Misano saranno da monitorare svariati potenziali outsiders. Dal super-debuttante Emanuele Pusceddu (Axon Seven BMW) passando per Christian Gamarino (Sisma Racing BMW) e Kevin Manfredi (Atomico Racing Ducati), entrambi assenti a Imola complice la concomitanza con la 8 ore di Spa. Tra gli attesi protagonisti figurano Randy Krummenacher (GAS Racing Yamaha) e Riccardo Russo (Pistard Racing BMW). Chi potrà intromettersi nella lotta risponde al nome di Luca Bernardi, splendido terzo in Gara 2 a Imola con una Aprilia "privatona" a conduzione familiare. Non si possono escludere dalla bagarre Luca Vitali (Vitali Racing Aprilia) e Luca Ottaviani (Extreme Racing Service Honda). Chiamati legittimamente al riscatto invece Michael Ruben Rinaldi (B-Max Racing Ducati) e Davide Stirpe (Barni Spark Ducati) in un 2026 sin qui avaro di soddisfazioni. In uno schieramento comprensivo di ben 32 piloti, da wild card prenderanno parte alla Racing Night Simone Saltarelli (Vitali Racing Aprilia) e Lukas Tulovic (B-Max Racing Ducati).

GRANDE FESTA PER IL CIV

Nel corso degli anni, la Racing Night del CIV è diventata una piacevole abitudine grazie agli sforzi della Federazione Motociclistica Italiana. Uno show unico nel suo genere, con la disputa di Gara 1 della top class Superbike (e Supersport) sotto le luci dei riflettori di Misano, richiamando di anno in anno il (caloroso) pubblico delle grandi occasioni, ospiti d'eccezione e ricchi eventi di contorno. Non farà eccezione questa sesta edizione, vissuta all'insegna di una festa collettiva della Velocità tricolore.

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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