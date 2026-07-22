Un nuovo costruttore al via del CIV Sportbike 2026: Boccetti Racing porterà all'esordio la CFMOTO 675 SR-R questo weekend a Misano.

première storica. Trascorsi 22 giorni dalla nostra anticipazione La "Racing Night" del CIV di scena questo weekend al Misano World Circuit Marco Simoncelli offre ulteriori tematiche d'interesse. Se gran parte delle attenzioni saranno incentrate sulle prime gare in notturna delle classi Superbike e Supersport, in agenda sabato 25 luglio, tra le Sportbike si assisterà ad unastorica. Trascorsi 22 giorni dalla nostra anticipazione dello scorso 29 giugno , Boccetti Racing Team ha confermato la propria presenza in qualità di wild card con una CFMOTO 675 SR-R affidata a Valentino Casalboni. Viene riposta tanta curiosità sul debutto assoluto nella serie tricolore del brand cinese, per quanto si dovrà attendere verosimilmente l'anno venturo per una partecipazione a tempo pieno.

CFMOTO ALL'ESORDIO NEL CIV SPORTBIKE

Boccetti Racing, squadra con un breve passato nel CIV Superbike ed attualmente al via del monomarca Suzuki GSX-8R Cup con Walter Laudati, ha deciso di intraprendere un progetto senza precedenti. La compagine di Gianluca Boccetti rappresenterà CFMOTO nel CIV Sportbike, occupandosi dello sviluppo della 675 SR-R con il supporto diretto dell'importatore nazionale Padana Sviluppo. Malgrado qualche ritardo nella preparazione di una moto che soltanto nelle ultime settimane ha percorso i suoi primi chilometri con un pilota d'eccezione come Marco Gaggi, Boccetti Racing affronterà da wild card il quarto round stagionale del CIV SPB a Misano. Con la consapevolezza che si tratterà di una effettiva "gara test" in ottica 2027.

WILD CARD A MISANO PER LA STORIA

"Siamo pronti a tuffarci in questa sfida inedita con CFMOTO, portando all'esordio la 675 SR-R nel CIV Sportbike", ci ha spiegato il Team Manager Gianluca Boccetti. "Una scelta giunta dopo diverse riunioni e aspetti da sistemare da un punto di vista tecnico, gestionale ed organizzativo. C'è voluto un po' di tempo per mettere in piedi il progetto, ma non vediamo l'ora di scendere in pista. Correremo sotto il "cappello" CFMOTO come squadra supportata da Padana Sviluppo che ci seguirà per quanto concerne l'aspetto tecnico. Per me e la squadra è motivo di orgoglio poter difendere i colori di un costruttore cinese. Scommettiamo su una sinergia che unisce l'esperienza meccanica tricolore alla spinta tecnologica asiatica".

PILOTA

Accertata l'impossibilità di schierare Marco Gaggi, abituale protagonista del Mondiale Sportbike con il Team BrCorse, in men che non si dica Boccetti Racing ha trovato l'intesa con Valentino Casalboni (classe 2008). "Siamo molto felici dell'accordo raggiunto con Valentino, un pilota veloce e giovane con lunghi trascorsi nelle piccole cilindrate (miglior rookie del CIV Moto3 nel 2024, ndr)", prosegue Gianluca Boccetti. "Quest'anno avrebbe dovuto disputare tutta la stagione della Dunlop Cup 600, ma per mancanza di budget è stato costretto a rivedere i suoi programmi. Ha accettato con grande entusiasmo la nostra proposta, lo ringraziamo per la disponibilità. Confidiamo che ci possa fornire i feedback che cerchiamo. Magari, perché no, intavolando fin da subito un discorso in vista della prossima stagione".

QUALE OBIETTIVO PER IL WEEKEND?

Parlando delle aspettative. "È difficile porsi degli obiettivi", ha ammesso Boccetti. "Abbiamo bisogno di raccogliere dati e capire come reagisce la CFMOTO alle sollecitazioni di un weekend di gara. Sfrutteremo l'occasione per capire a che punto siamo, verificando così la bontà di una 675 SR-R in continua evoluzione. Nelle precedenti sessioni di Test, la moto ci ha sorpreso per affidabilità e potenziale. Le premesse sono buone, anche se la gara è sempre un'altra storia. Insomma: vogliamo mantenere i piedi per terra. A Misano correremo con una versione "ibrida", aspettando l'arrivo di un nuovo pacchetto di aggiornamenti previsto per i prossimi mesi. L'ossessione del risultato e della performance al momento non ci riguarda".

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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