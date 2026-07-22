MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

La cinese CFMOTO sbarca nel CIV Sportbike: a Misano con Boccetti Racing

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 7:43
CK5A4143 copia_result
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un nuovo costruttore al via del CIV Sportbike 2026: Boccetti Racing porterà all'esordio la CFMOTO 675 SR-R questo weekend a Misano.
La "Racing Night" del CIV di scena questo weekend al Misano World Circuit Marco Simoncelli offre ulteriori tematiche d'interesse. Se gran parte delle attenzioni saranno incentrate sulle prime gare in notturna delle classi Superbike e Supersport, in agenda sabato 25 luglio, tra le Sportbike si assisterà ad una première storica. Trascorsi 22 giorni dalla nostra anticipazione dello scorso 29 giugno, Boccetti Racing Team ha confermato la propria presenza in qualità di wild card con una CFMOTO 675 SR-R affidata a Valentino Casalboni. Viene riposta tanta curiosità sul debutto assoluto nella serie tricolore del brand cinese, per quanto si dovrà attendere verosimilmente l'anno venturo per una partecipazione a tempo pieno.

CFMOTO ALL'ESORDIO NEL CIV SPORTBIKE

Boccetti Racing, squadra con un breve passato nel CIV Superbike ed attualmente al via del monomarca Suzuki GSX-8R Cup con Walter Laudati, ha deciso di intraprendere un progetto senza precedenti. La compagine di Gianluca Boccetti rappresenterà CFMOTO nel CIV Sportbike, occupandosi dello sviluppo della 675 SR-R con il supporto diretto dell'importatore nazionale Padana Sviluppo. Malgrado qualche ritardo nella preparazione di una moto che soltanto nelle ultime settimane ha percorso i suoi primi chilometri con un pilota d'eccezione come Marco Gaggi, Boccetti Racing affronterà da wild card il quarto round stagionale del CIV SPB a Misano. Con la consapevolezza che si tratterà di una effettiva "gara test" in ottica 2027.

WILD CARD A MISANO PER LA STORIA

"Siamo pronti a tuffarci in questa sfida inedita con CFMOTO, portando all'esordio la 675 SR-R nel CIV Sportbike", ci ha spiegato il Team Manager Gianluca Boccetti. "Una scelta giunta dopo diverse riunioni e aspetti da sistemare da un punto di vista tecnico, gestionale ed organizzativo. C'è voluto un po' di tempo per mettere in piedi il progetto, ma non vediamo l'ora di scendere in pista. Correremo sotto il "cappello" CFMOTO come squadra supportata da Padana Sviluppo che ci seguirà per quanto concerne l'aspetto tecnico. Per me e la squadra è motivo di orgoglio poter difendere i colori di un costruttore cinese. Scommettiamo su una sinergia che unisce l'esperienza meccanica tricolore alla spinta tecnologica asiatica".

PILOTA

Accertata l'impossibilità di schierare Marco Gaggi, abituale protagonista del Mondiale Sportbike con il Team BrCorse, in men che non si dica Boccetti Racing ha trovato l'intesa con Valentino Casalboni (classe 2008). "Siamo molto felici dell'accordo raggiunto con Valentino, un pilota veloce e giovane con lunghi trascorsi nelle piccole cilindrate (miglior rookie del CIV Moto3 nel 2024, ndr)", prosegue Gianluca Boccetti. "Quest'anno avrebbe dovuto disputare tutta la stagione della Dunlop Cup 600, ma per mancanza di budget è stato costretto a rivedere i suoi programmi. Ha accettato con grande entusiasmo la nostra proposta, lo ringraziamo per la disponibilità. Confidiamo che ci possa fornire i feedback che cerchiamo. Magari, perché no, intavolando fin da subito un discorso in vista della prossima stagione".

QUALE OBIETTIVO PER IL WEEKEND?

Parlando delle aspettative. "È difficile porsi degli obiettivi", ha ammesso Boccetti. "Abbiamo bisogno di raccogliere dati e capire come reagisce la CFMOTO alle sollecitazioni di un weekend di gara. Sfrutteremo l'occasione per capire a che punto siamo, verificando così la bontà di una 675 SR-R in continua evoluzione. Nelle precedenti sessioni di Test, la moto ci ha sorpreso per affidabilità e potenziale. Le premesse sono buone, anche se la gara è sempre un'altra storia. Insomma: vogliamo mantenere i piedi per terra. A Misano correremo con una versione "ibrida", aspettando l'arrivo di un nuovo pacchetto di aggiornamenti previsto per i prossimi mesi. L'ossessione del risultato e della performance al momento non ci riguarda".

Leggi anche

CFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumorsCFMOTO in MotoGP e Superbike, tra sogni e smentite: Aspar risponde ai rumors
Misano si fa bella di notte: il gran galà del CIV in diretta TV e streamingMisano si fa bella di notte: il gran galà del CIV in diretta TV e streaming
Photo Courtesy: Daniele Guazzetti
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
CFMOTO

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

WhatsApp-Image-2024-08-03-at-23.03.10_result
In Pista

Misano si fa bella di notte: il gran galà del CIV in diretta TV e streaming

21 luglio 2026
martinazzi-moto4-motojunior
In Pista

“Mi sto divertendo”: Martinazzi si racconta tra errori e crescita mentale, Magny-Cours nel mirino

20 luglio 2026
746630599_18118840534868158_4083559432957230904_n_result
In Pista

Divorzio tra Stefano Valtulini e Promodriver nel CIV Supersport: arriva Edoardo Colombi

17 luglio 2026

Altre notizie

Shaun Muir e Sven Blusch nel box del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK

Superbike, Ducati deve fare un sacrificio? BMW lancia un allarme

Superbike
Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP

MotoGP, Jorge Martin: è stato un errore firmare con Yamaha?

MotoGP
ducati-zanchi-mx2-infortunio

Caduta dura a Foxhills e tegola Ducati: Zanchi out, annata nera nel Motocross

Motocross
quartararo-yamaha-honda-motogp-2027

Una pura formalità: Quartararo biennale con Honda, la griglia MotoGP 2027 finora

MotoGP
david-alonso-motogp-honda

Il mistero Honda 2027: David Alonso sale in MotoGP, ma in quale team?

MotoGP

Articoli popolari

Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP

MotoGP, Jorge Martin: è stato un errore firmare con Yamaha?

MotoGP
Pirelli MotoGP

"Pirelli è diversa": il paddock MotoGP ha cambiato opinione

MotoGP
max-biaggi-aprilia-motogp

Max Biaggi sfida il tempo: con una RSV4 X a pochi secondi dall’élite MotoGP

Storie di Moto
Brad Binder

KTM-Binder rottura totale, Tech3: "Basta vecchi fardelli"

MotoGP
Maverick Vinales

KTM MotoGP ed i piloti usa e getta: una lunga storia fino a Maverick Vinales

MotoGP

Loading