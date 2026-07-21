Il mistero Honda 2027: David Alonso sale in MotoGP, ma in quale team?

David Alonso ufficializzato in Honda MotoGP con contratto pluriennale. Ma manca un dettaglio importante...

Andrà nel team factory, oppure in LCR, con 'promozione' quindi di Diogo Moreira accanto a Fabio Quartararo? Questo resta ancora da chiarire, ma è di oggi la notizia ufficiale che David Alonso passerà in MotoGP nella rivoluzionaria stagione 2027 con Honda. Non certo una novità, si sapeva da tempo e la voce aveva infatti lasciato molte perplessità. Sarà il primo pilota colombiano in MotoGP (anche se è la nazionalità di famiglia, lui è nato e cresciuto in Spagna), ma era pronto per il salto?

Ci sono svariati precedenti che parlano di "piloti non pronti" che sono poi emersi in classe regina, come il poi campione del mondo Fabio Quartararo, ma ci sono anche casi di tonfi clamorosi, come Somkiat Chantra, primo thailandese in MotoGP che non ha davvero brillato... Ce lo dirà il tempo e manca ancora mezza stagione Moto2 per David Alonso, sarà interessante osservare come finirà la sua ultima annata in classe intermedia prima del salto (come il compagno di box Daniel Holgado, diretto in Gresini Ducati ).

La nota ufficiale Honda

Honda Racing Corporation (HRC) è lieta di confermare la firma di un contratto pluriennale con David Alonso per il Campionato del Mondo MotoGP.

Il ventenne colombiano ha realizzato una delle rimonte più impressionanti nelle classi leggere degli ultimi tempi, concludendo al terzo posto come esordiente in Moto3 nel 2023, prima di dominare la categoria l'anno successivo. Attualmente alla sua seconda stagione nel Campionato del Mondo Moto2, Alonso ha conquistato la sua prima vittoria nella classe intermedia al Gran Premio d'Ungheria del 2025 e si trova attualmente al quarto posto nella classifica generale per il titolo 2026.

Con un totale di 20 vittorie, 30 podi e nove pole position tra Moto3 e Moto2, Alonso ha continuato a superare ogni aspettativa. Farà il suo debutto sulla Honda 2027 nei test post-gara di Valencia.