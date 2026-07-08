Alonso come Moreira? La storia si ripete in Moto2 con Honda MotoGP sullo sfondo

Moreira vs Alonso: le somiglianze in Moto2 e una possibilità che potrebbe influenzare anche il futuro in MotoGP con Honda.

Diogo Moreira e David Alonso : non abbiamo preso due nomi a caso, c'è qualcosa in comune tra i due ragazzi sudamericani (nel caso di Alonso, solo di origine). Un "duello" a distanza che riguarda sia la Moto2, con Manuel Gonzalez sempre leader ed annesso obiettivo titolo, che la MotoGP, nello specifico Honda... Sarebbe certo una nuova beffa per l'attuale capoclassifica Moto2, alla disperata ricerca di una sella MotoGP e concentratissimo per non ripetere gli errori del 2025. Ma vediamo la situazione.

La storia si ripete in Moto2?

Il Gran Premio dei Paesi Bassi l'anno scorso è stato il punto di svolta per Diogo Moreira. Aveva ottenuto due podi in precedenza, ma una vittoria è un'altra cosa: il trionfo di forza, il primo di categoria, arrivato per un soffio su Aron Canet, con il leader Manuel Gonzalez distante poco più di un secondo, è stato la vera carica che ha poi portato il brasiliano alla rimonta ed al titolo mondiale. Moreira ha lasciato Assen con il 3° posto nella generale e 128 punti, Gonzalez sempre da capoclassifica Moto2 con 159 punti. Sappiamo poi com'è andata... Quest'anno, sempre ad Assen, s'è vista una storia simile.

C'è ancora Manuel Gonzalez, stavolta però contro il compagno di box Senna Agius e contro David Alonso. Proprio quest'ultimo, con uno strepitoso sorpasso esterno all'ultimo, riesce ad avere ragione dei due ragazzi Intact GP ed a conquistare la prima vittoria stagionale. Nel caso del colombiano non la prima in assoluto, aveva già vinto l'anno scorso, mentre nella generale occupa il 4° posto con un divario un pochino più ampio: dopo Assen ha 116 punti, 69.5 di ritardo da Gonzalez al comando con 185.5 punti. E se la storia si ripetesse?

Una poltrona (Honda) per due

Diogo Moreira è già in classe regina con l'Ala Dorata nel team LCR, mentre David Alonso è ormai dato per prossimo all'arrivo in MotoGP sempre con lo stesso marchio. Anzi, addirittura si rincorrono molte voci, soprattutto dalla Spagna, sulla possibilità che il colombiano approdi in classe regina direttamente nella squadra factory, quindi come compagno di box di Fabio Quartararo, "scavalcando" Moreira al suo anno d'esordio. Ma, al contempo, rimangono anche voci che vogliono proprio il brasiliano promosso nella squadra factory, mentre Alonso arriverebbe in LCR. Quali saranno quelle vere?

Honda HRC Castrol al momento mantiene il più stretto riserbo e non ha ancora ufficializzato l'effettiva formazione per la rivoluzionaria stagione MotoGP 2027. Tra due giorni la classe regina è di nuovo in pista per affrontare il GP del Sachsenring, ultimo atto prima della pausa estiva e appuntamento che segna la fine della prima metà di questa ultima stagione MotoGP dell'era delle 1000. Arriverà l'annuncio prima della pausa, o la sella ufficiale dipenderà da quanto farà Alonso in Moto2, quindi bisogna attendere ancora un po'? Al momento è accademia, in attesa di ufficialità da parte di Honda.