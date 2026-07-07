Mercato piloti ultimo atto: Luca Marini col fiato sospeso

La griglia della MotoGP 2027 è quasi disegnata, manca solo un tassello per completare il puzzle. Tra lacrime per gli addii e sorrisi per le nuove avventure, arrivano gli annunci ufficiali e i nomi dei primi grandi esclusi. La prossima sarà una stagione "rivoluzionaria", non solo per il nuovo regolamento e i motori 850cc, ma anche per i tanti cambi di livrea che rimescoleranno le carte in pista.

Aprilia e Ducati testa a testa

Ducati ha riaperto il valzer di mercato con la riconferma di Marc Marquez, Aprilia ha annunciato l'arrivo del due volte campione MotoGP Pecco Bagnaia. La sfida tra i due team italiani si riverbera dentro e fuori dalle piste, anche a colpi di comunicati stampa, tempistiche e nazionalità. A Borgo Panigale scommettono su Pedro Acosta, con una line-up tutta spagnola. A Noale, invece, prediligono la bandiera tricolore, con la coppia della VR46 Academy, Bagnaia-Bezzecchi, pronta a sfidare gli avversari iberici.

Decisi, ma non ancora ufficialmente comunicati, sono i piloti di Trackhouse Racing. Raul Fernandez ed Enea Bastianini avranno il compito di rappresentare la squadra statunitense nell'era 850. In Gresini Racing si scommette su Joan Mir e Dani Holgado, mentre in VR46 su Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega.

HRC e Yamaha sognano la rinascita

Da tempo si attende la sterzata dei team giapponesi, da alcuni anni in difficoltà e costretti ad inseguire i marchi europei. Yamaha punterà su Jorge Martin e Ai Ogura per la rinascita, giunta ai titoli di coda con Fabio Quartararo e Alex Rins. Resta un posto libero nel team satellite Pramac, nonostante sia ufficiosamente assegnato. Oltre a Toprak Razgatlioglu, che ha un contratto fino al 2027, Izan Guevara è ad un passo dalla firma.

Nel box Honda siederanno Fabio Quartararo e uno tra Diogo Moreira e il rookie David Alonso, con l'escluso che correrà con i colori LCR. La Casa dell'Ala ha chiuso i conti con il mercato MotoGP, mentre in KTM resta ancora un punto interrogativo che lascia alcuni piloti con il fiato sospeso. Nella squadra factory arriveranno Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, invece in Tech3 è certo che almeno un pilota Moto2, Manuel Gonzalez o Senna Agius, avrà un contratto in classe regina. Nell'altro angolo del box dovrebbe esserci Luca Marini , anche se resistono le quotazioni di Vinales e Binder.

Griglia MotoGP 2027

DUCATI:

Lenovo: Marc Marquez, Pedro Acosta

VR46: Fermin Aldeguer, Nicolo Bulega

Gresini: Daniel Holgado, Joan Mir

APRILIA:

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia

Trackhouse: Enea Bastianini, Raul Fernandez

KTM:

Factory Racing: Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio

Tech3: Gonzalez (o Agius), ?

HONDA:

HRC: Fabio Quartararo, Moreira o Alonso

LCR: Johann Zarco, Moreira o Alonso

YAMAHA:

Team factory: Jorge Martin, Ai Ogura

Pramac: Toprak Razgatlioglu, Izan Guevara