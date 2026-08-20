2026, Odissea Fantic: piloti sempre KO, nei Paesi Bassi c'è solo il sostituto...

Mondiale 2026 amaro per Fantic: infortuni a catena, squadra decimata e MXGP olandese senza i titolari di punta...

Un'annata nera per il marchio lombardo-veneto nel Mondiale Motocross. Tanto che nel prossimo evento MXGP nei Paesi Bassi ( qui presentazione e orari ) saranno assenti entrambi i piloti Fantic Factory MXGP. Alberto Forato è ancora in recupero dalla lesione ad una scapola, si aggiunge Brent van Doninck fuori causa per quattro vertebre fratturate in un incidente avvenuto lo scorso weekend in Svezia. Ad Arnhem correrà il solo Jörgen-Matthias Talviku (sostituto appunto di Forato), non sarà quindi una trasferta facile. E vi abbiamo raccontato della voce secondo cui la squadra di Fantic, al secolo JM Racing, potrebbe (condizionale d'obbligo) già puntare ad un altro nuovissimo progetto chiamato ZXMOTO...

Annata difficile per Fantic

Il costruttore lombardo-veneto non sta raccogliendo quanto magari si aspettava in questo Mondiale Motocross 2026. Sia per Alberto Forato che per Brent van Doninck è un percorso molto più complesso del previsto, soprattutto a causa di cadute, problemi tecnici ed infortuni lungo il cammino. L'ultimo per l'italiano di Cavaso del Tomba è stato una nuova tegola nel percorso di adattamento alla XXF 450, inanellando così la terza stagione mondiale consecutiva pesantemente segnata da problemi fisici. Non sta andando meglio al compagno di squadra, che ha già fatto i conti con qualche guaio ed ora è ulteriormente KO per la frattura di ben quattro costole a Uddevalla.

Come ricordato, in precedenza il team di Louis Vosters ha chiamato da qualche GP l'estone Talviku per portare in azione la seconda Fantic, sostituendo appunto l'infortunato Forato, fuori causa a tempo indeterminato (non sono ancora arrivate notizie sui tempi di recupero). Dopo il GP Svezia ecco la seconda tegola, anche il secondo pilota ufficiale è fuori dalle competizioni per non si sa quanto tempo, con la squadra factory Fantic quindi costretta a schierare solamente il sostituto Talviku. Annata da chiudere e archiviare quanto prima...