Clamoroso a Donington: Scott Redding arpiona gara 3 e capitalizza al massimo il passo falso di Kyle Ryde : il leader del British Superbike ha alzato bandiera bianca a metà distanza per un problema elettrico che ha spento la sua Panigale V4 R. Quindi diventa decisiva la finalissima di Brands Hatch, fra due settimane: Kyle ci arriva con 53 punti di margine, su 105 a disposizione.

Nel momento peggiore

Al momento topico della sfida finale sul saliscendi dell'East Midland, Redding stava comunque facendo il massimo per tenere accesa la fiammella della speranza. Quando Kyle Ryde ha improvvisamente rallentato nel rettilineo in discesa che porta alla Foggy Esses, Scott aveva da poco rilevato il comando superando lo strepitoso Max Cook, tornando in gran forma dopo il tremendo urto contro le barriere di Snetterton, a fine luglio. A quel punto Ryde era terzo, ad oltre un secondo da un Redding decisissimo a non farsi sfuggere il successo. E' il primo ritiro di Kyle Ryde dopo una striscia di 89 risultati positivi. La corsa è stata fermata all'ultimo giro per soccorrere Glen Irwin volato via ad altissima velocità. Adesso, anche grazie alla formula showdown che assegna un extra punteggio nelle tre gare finali (35 al vincitore) il week end sul circuito salotto londinese sicuramente elettrizzante.

Ryde si era portato avanti

La giornata si era aperta con il perentorio successo dello stesso Kyle Ride in gara 2, quella su distanza ridotta 12 giri invece di 20. Non era stato brillantissimo in partenza, ma poi aveva preso il suo ritmo regolando Redding, la Honda ufficiale di Ryan Vickers e la Yamaha di Bradley Ray, a contatto per tutta la distanza. Firmando la sedicesima vittoria di questa stagione, Ryde aveva allungato le mani sul terzo titolo consecutivo, che sarebbe potuto arrivare già qui a Donington, se Redding fosse incappato in uno zero. Invece è andata esattamente al contrario.

Come ai tempi di Foggy