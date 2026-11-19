Pedro Acosta ha iniziato il countdown con KTM. Ancora due weekend di MotoGP sulla RC16, poi sarà la volta di salire in sella alla Ducati Desmosedici. Ci sono grandi aspettative intorno al giovane talento spagnolo, ma dovrà fare i conti con un compagno di box a dir poco scomodo: Marc Marquez.

Obiettivo tris mondiale

Lo Squalo di Mazarron ha un carattere abbastanza forte, tale da poter reggere le pressioni di gara. La stoffa del campione, certo, non manca. Nel 2026 ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP con una moto sicuramente non all'altezza delle big, proprio sul circuito di casa della KTM (Austria). Dopo sei anni insieme, è giunto il momento di salutare i colori di Mattighofen per tentare un ulteriore salto di qualità e dare l'assalto al titolo iridato nella massima serie, dopo quelli già in bacheca relativi alla Moto3 (2021) e Moto2 (2023).

Un carattere forte

La personalità è al centro dell'attenzione, in un'intervista rilasciata ai microfoni del sito ufficiale MotoGP.com. "Penso che Pedro come persona sia molto più simpatico di Pedro come pilota", ha dichiarato Pedro Acosta. "Credo di essere una persona molto tranquilla. Ma è vero che Pedro, come pilota, ha un carattere davvero forte, e questo a volte fa sì che le persone prendano le cose sul personale... Se mi dai meno del 100%, ti darò zero; ed è allora che forse divento anch'io un idiota. Ma devi anche metterti dalla mia parte: sono ancora giovane e sto ancora lottando per il sogno di questo ragazzo".

Il 22enne murciano è arrivato ai livelli di oggi grazie anche al carattere. Acosta ritiene che la fiducia in se stessi sia un aspetto fondamentale per arrivare in MotoGP, figuriamoci per raggiungere il primo posto e sedersi sul trono iridato. "Per essere un pilota di MotoGP devi credere in te stesso, perché prima di arrivarci si attraversano momenti davvero difficili", ha proseguito il futuro pilota della Ducati.

Il confronto con Marquez

Nell'ultimo biennio Pedro ha raccolto molto meno del suo potenziale, per cause varie. "Quando sai di poter migliorare le cose e questo non accade per motivi che sfuggono al tuo controllo, ti arrabbi molto di più rispetto ad altre situazioni. Perché se dai il 100% e le cose non vanno come previsto, hai un 'perché', hai una risposta. Il problema sorge quando non si trova una risposta e si inizia a pensare se il problema sei tu, se è la moto... o cos'altro potrebbe essere?".

Dal 2027 condividerà il box con un carattere altrettanto forte come quello di Marc Marquez, campione in carica. La sfida si preannuncia epica, alto il rischio di scintille... "Per essere un pilota di MotoGP bisogna credere davvero in se stessi e avere una mentalità forte". Lo show è servito.