Aprilia non può correre nel Mondiale ma nel 2027 alzerà i giri debuttando nel British Superbike . La Casa di Noale ha strappato alla Ducati il team di riferimento, PBM, e uno dei top rider del campionato, cioè Scott Redding. Ci sono dettagli contrattuali da mettere a posto, ma l'operazione ha il forte sostegno di MSVR, il promoter della serie, per cui ha altissime possibiiità di andare in porto. Redding potrebbe addirittura scendere in pista fra pochi giorni a Jerez per un primo shakedown sulla RSV4 1100.

L'ingresso in grandissimo stile di Aprilia nel British Superbike è il primo risultato della nuova formula BoP (Balance of Performance) che apre le porte a derivate dalla serie di differente cilindrata e configurazione tecnica. La potenza sarà limitata e bilanciata attraverso il controllo della coppia motrice. Per Aprilia è il primo passo di un progetto che guarda al rientro nel WorldSBK. Però se ne potrà parlare solo dal 2030, perchè fino ad allora il regolamento è limitato a 1000 cc, quindi non permetterà di utilizzare la RSV4 1100.

La Ducati ha pronta la contromossa

La notizia sorprende perché PBM arriva da una stagione da protagonista con Ducati: insieme a Redding ha chiuso il campionato britannico al secondo posto. Il pilota inglese ha un contratto con la squadra fino a fine 2027.

La Panigale V4R ha dominato la scena bissando con Kyle Ryde il titolo già festeggiato nel 2025. Il campione in carica andrà alla Honda Britain, emanazione diretta di HRC, mentre Redding torna in Aprilia, con cui ha già gareggiato in MotoGP. La domanda è lecita: è la Ducati? Non vi preoccupate, Borgo Panigale sta preparando le contromosse e una di queste potrebbe essere l'arrivo di Andrea Iannone, corteggiato direttamente dal promoter del campionato. Ma c'è un altro grosso nome in arrivo, se va in porto sarà un ritorno assolutamente sorprendente. Il British Superbike sta apparecchiando uno schieramento 2027 intrigantissimo e intanto rende incandescente questa fase di mercato con cambiamenti che riguardano i top team e quindi fanno particolarmente rumore.

Perché il 2030 è la data chiave

Il 31 luglio 2026 costruttori, il promoter Liberty e la FIM hanno annunciato una svolta nel regolamento tecnico: dalla stagione 2030 le Superbike a quattro cilindri potranno arrivare fino a 1200 cc, contro il limite attuale di 1000 cc. Una regola che sembra cucita su misura per Aprilia, visto che la RSV4 stradale ha una cilindrata di 1099 cc e oggi non può correre nel Mondiale. Il lungo preavviso serve a dare a tutte le Case il tempo di sviluppare un nuovo progetto, operazione che richiede almeno due anni.

Proprio la cilindrata era stata tra le ragioni dell'addio. Aprilia ha lasciato il WorldSBK dopo il 2018, quando la RSV4, la moto dei titoli di Max Biaggi nel 2010 e nel 2012 e di Sylvain Guintoli nel 2014, era già passata da 999 a 1077 cc e poi a 1099 cc. A Noale non sono mai stati disposti a realizzare un modello speciale da 1000 cc, strada scelta invece da Ducati con la Panigale V4R.

Il BSB cambia volto nel 2027

Il campionato britannico è il laboratorio ideale perché rivoluziona le regole già dal 2027. Arriva un sistema di Balance of Performance sul modello di quanto avviene nel Mondiale Supersport e Sportbike, con una nuova centralina Mectronik: la gestione motore basata sulla coppia manterrà ogni moto ammessa all'interno di una finestra di prestazioni prestabilita. In pratica le moto più potenti verranno allineate alla più debole, rendendo irrilevante la cilindrata e riducendo i costi di sviluppo del motore.

Per Aprilia significa poter schierare la RSV4 senza svantaggi regolamentari e accumulare chilometri ed esperienza in vista del ritorno iridato. Il primo verdetto arriverà dalla pista di Jerez, dove Redding inizierà a capire quanto c'è da lavorare.