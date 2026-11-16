Obiettivo Valencia per Bagnaia, Lecuona con la Ducati ufficiale in Portogallo

Iker Lecuona stavolta nel team factory Ducati in MotoGP. Sostituirà Pecco Bagnaia a Portimao, la speranza è di rivedere il piemontese nel GP conclusivo a Valencia.

Iker Lecuona, stavolta però col "passaggio" nel team ufficiale Ducati. Pecco Bagnaia non disputerà il Continua l'esperienza MotoGP di, stavolta però col "passaggio" nel team ufficiale Ducati.non disputerà il GP Portogallo , tocca allo spagnolo di Aruba Ducati in Superbike a prendere la sua Desmosedici, affiancando così Marc Marquez per quello che potrebbe essere il weekend di gloria del #93. Dopo aver sostituito in più occasioni piloti del team Gresini Racing, incappati quest'anno in più infortuni, è la volta di Bagnaia, che è a riposo dopo l'intervento al piede infortunato nello scorso Gran Premio in Qatar. Chiaramente la Rossa spera di riavere il suo pilota italiano per chiudere il percorso insieme in pista, l'obiettivo ora è spostato a Valencia. Bagnaia ce la farà? Intanto ecco la comunicazione arrivata oggi.

La nota ufficiale della squadra MotoGP

Le porte del Ducati Lenovo Team si aprono per accogliere Iker Lecuona che sostituirà Pecco Bagnaia al GP del Portogallo in programma dal 20 al 22 novembre all'Autódromo Internacional do Algarve. Lo spagnolo, che ha già disputato cinque gare quest'anno in MotoGP con il Team Gresini Racing (miglior risultato in gara un settimo posto al GP d'Ungheria e Top10 al GP del Qatar), salirà sulla Desmosedici GP della squadra ufficiale per il 21esimo round della stagione. Il 26enne, pilota titolare in WorldSBK per i prossimi due anni, con il Team Aruba.it Racing - Ducati, ha chiuso il Campionato 2026 al secondo posto con quattro vittorie. Riposo invece per Pecco Bagnaia, che si è sottoposto a un intervento chirurgico lo scorso martedì a Torino. Dopo la stabilizzazione della doppia frattura al piede destro, continua il recupero per riuscire a tornare in pista per l'ultima gara della stagione a Valencia.

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