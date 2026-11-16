Panigale V2 SP 2027 monta una frizione STM EVO-SBK e rimette in primo piano la sigla SP, storicamente riservata alle versioni più specialistiche della gamma di Borgo Panigale. Il rumore metallico della frizione a secco torna su una Ducati di serie. Presentata a EICMA 2026, la nuovamonta una frizione STM EVO-SBK e rimette in primo piano la sigla SP, storicamente riservata alle versioni più specialistiche della gamma di Borgo Panigale.

Non si tratta di una semplice livrea dedicata: la base è la Panigale V2 S, ma gli interventi toccano componenti chiave e la ciclistica. Il contesto sportivo pesa. La Casa italiana ha sviluppato questa versione guardando al Mondiale Supersport 2027, campionato in cui la nuova generazione della Panigale V2 sarà protagonista.

I numeri della SP

Il bicilindrico da 890 cc eroga 120 CV, mentre il peso dichiarato è di 176 kg senza carburante. Rispetto alla V2 S cambia la dotazione: sospensioni Öhlins, impianto frenante Brembo, cerchi in alluminio forgiato e un forcellone più lungo. Ecco cosa distingue la versione SP:

frizione a secco STM EVO-SBK

sospensioni Öhlins

freni Brembo

cerchi in alluminio forgiato

forcellone allungato e geometrie riviste

Ciclistica ripensata per la pista

Ducati non si è limitata a montare componenti più pregiati. Gli obiettivi dichiarati sono più agilità, maggiore stabilità in accelerazione e una precisione superiore nei cambi di direzione, e per raggiungerli il costruttore ha rivisto la geometria e alcuni elementi strutturali. Il risultato è la declinazione più specialistica della nuova famiglia V2, con un carattere nettamente separato dalle versioni standard.