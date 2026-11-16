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Ducati Panigale V2 SP 2027, torna la frizione a secco pensando alla Supersport

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Ducati Panigale V2 2027 pensata per il Mondiale Supersport
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Il rumore metallico della frizione a secco torna su una Ducati di serie. Presentata a EICMA 2026, la nuova Panigale V2 SP 2027 monta una frizione STM EVO-SBK e rimette in primo piano la sigla SP, storicamente riservata alle versioni più specialistiche della gamma di Borgo Panigale.
Non si tratta di una semplice livrea dedicata: la base è la Panigale V2 S, ma gli interventi toccano componenti chiave e la ciclistica. Il contesto sportivo pesa. La Casa italiana ha sviluppato questa versione guardando al Mondiale Supersport 2027, campionato in cui la nuova generazione della Panigale V2 sarà protagonista.

I numeri della SP

Il bicilindrico da 890 cc eroga 120 CV, mentre il peso dichiarato è di 176 kg senza carburante. Rispetto alla V2 S cambia la dotazione: sospensioni Öhlins, impianto frenante Brembo, cerchi in alluminio forgiato e un forcellone più lungo. Ecco cosa distingue la versione SP:
  • frizione a secco STM EVO-SBK
  • sospensioni Öhlins
  • freni Brembo
  • cerchi in alluminio forgiato
  • forcellone allungato e geometrie riviste

Ciclistica ripensata per la pista

Ducati non si è limitata a montare componenti più pregiati. Gli obiettivi dichiarati sono più agilità, maggiore stabilità in accelerazione e una precisione superiore nei cambi di direzione, e per raggiungerli il costruttore ha rivisto la geometria e alcuni elementi strutturali. Il risultato è la declinazione più specialistica della nuova famiglia V2, con un carattere nettamente separato dalle versioni standard.
Il bacino di riferimento è chiaro: chi cerca una sportiva leggera e ben equipaggiata per i track day, omologata per la strada ma costruita attorno all'esperienza maturata da Ducati nelle corse. Prezzo e data di arrivo nelle concessionarie non compaiono nel materiale disponibile; il primo vero banco di prova per la nuova generazione V2 sarà comunque la griglia della Supersport 2027.

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Fonti: Motosan
Ducati

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