Da scommessa a certezza in una sola stagione, e ora Alberto Surra vuole di più. Il torinese, miglior rookie del Mondiale Superbike 2026, ha messo nero su bianco l'obiettivo per il 2027: portare la Ducati del team Motocorsa in cima alla classifica degli indipendenti. Per riuscirci, ammette, serviranno altri podi. E forse anche qualcosa che finora non è arrivato: una vittoria.

Dallo scetticismo ai podi

Quando il 22enne si è accasato a Motocorsa per il debutto tra le derivate di serie, non tutti erano convinti. Nel Motomondiale Surra aveva raccolto 20 partenze in Moto3 e dieci in Moto2 senza lasciare il segno. Il cambio di passo era arrivato nel 2025 in Supersport, chiamato a sostituire l'infortunato Aldi Mahendra nel team Evan Bros, all'epoca ancora con Yamaha: diversi piazzamenti tra i primi cinque e un terzo posto in Gara 1 a Magny-Cours.

Sulla Panigale da Superbike, più pesante e decisamente più potente, il piemontese si è trovato ancora meglio. Già al debutto iridato a Phillip Island ha chiuso nella top 10, mentre nell'ultimo quarto di stagione è entrato stabilmente tra i primi cinque, con quattro terzi posti tra il Cremona Circuit ed Estoril. Il bilancio finale parla di 198 punti, ottavo posto nel Mondiale e titolo di miglior debuttante.

Mauri: "Un anno fantastico"

"Alberto ha fatto progressi enormi nel suo primo anno in Superbike. Dobbiamo ancora migliorare in molte aree e su alcune piste abbiamo ancora parecchio da imparare. L'anno prossimo cambieranno sia le gomme che il regolamento, quindi durante l'inverno ci sarà molto lavoro". Poi il riepilogo: ottavo posto assoluto e quarto nella graduatoria dei piloti indipendenti. "È stato davvero un anno fantastico!". Squadra e pilota avevano trovato l'accordo per proseguire insieme con largo anticipo. Il team manager Lorenzo Mauri , citato da Speedweek, non nasconde la soddisfazione ma guarda già all'inverno:. Poi il riepilogo: ottavo posto assoluto e quarto nella graduatoria dei piloti indipendenti. "".

L'obiettivo di Surra per il 2027

Surra si dice "molto contento" della sua prima annata nella categoria, chiusa con quattro podi insieme alla sua squadra. "È fondamentale proseguire insieme nel 2027 e non vedo già l'ora di vivere un'altra grande stagione", ha spiegato. Ma è sul traguardo dichiarato che il torinese alza davvero il tiro: "Mi sono posto l'obiettivo di diventare con Motocorsa il miglior team indipendente: non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Per riuscirci servono podi e, chissà, magari arriverà anche una vittoria".

Con gomme e regole nuove da digerire, il lavoro invernale dirà se l'esperienza accumulata quest'anno basterà a trasformare Surra in un cliente fisso della top 5. E, magari, a regalargli il primo gradino più alto del podio in Superbike.