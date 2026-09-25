Il pilota italiano ha iniziato molto bene il round di casa e punta in alto in questo weekend SBK: realizzerà un sogno?

Iker Lecuona e Nicolò Bulega del team ufficiale Aruba Ducati occupano le prime due posizioni, ma al terzo posto della classifica combinata dei tempi delle prove libere Superbike a Cremona c'è Alberto Surra . Il rookie del team Motocorsa sta disputando una grande stagione 2026 e in questo weekend in Lombardia vuole dimostrare ulteriormente tutto il suo valore.

Le sessioni di venerdì hanno evidenziato che lui fa parte del gruppetto di piloti che si possono giocare il terzo gradino del podio. Al Cremona Circuit potrebbe avere la migliore chance dell'anno per conquistare un risultato che finora non è mai riuscito a raggiungere. I suoi migliori piazzamenti del Mondiale SBK 2026 sono il quinto posto nella Superpole Race a Magny-Cours e i quinti posti nella SPR a Most e in Gara 2 in Francia. Essere nella top 5 è assolutamente positivo, però la sua speranza in Lombardia è quella di riuscire a salire sul podio per la prima volta.

Superbike Cremona, Prove Libere: Surra punta il podio

SBK: Surra e Motocorsa da podio a Cremona?

Surra ha tracciato un bilancio positivo del suo venerdì al Cremona Circuit, ha compiuto dei miglioramenti dalle FP1 alle FP2 e sente di avere un buon pacchetto tecnico: "Sono davvero felice - ha esordito parlando al sito ufficiale WorldSBK -. Abbiamo migliorato il setup e questo è veramente positivo, abbiamo trovato qualcosa che ci può aiutare sia a Cremona sia nelle prossime gare. Stiamo lavorando tanto, sono super contento e motivato a fare un bel risultato".

Il pilota piemontese non nasconde il suo sogno per questo round Superbike in Italia, pur consapevole delle difficoltà nel realizzarlo: "Il mio obiettivo è il podio, ma sarà complicato, ci sono diversi piloti competitivi. Dobbiamo lavorare ancora, non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale, anche perché ci sono state due bandiere gialle mentre stavo migliorando abbastanza i miei tempi. Nell'ultimo tentativo sono comunque riuscito a migliorare, nonostante avessi tre giri di gomma".

Ovviamente, sarà fondamentale continuare a lavorare bene nelle FP3 e poi essere efficace nella Superpole. L'ideale per lui sarebbe piazzarsi almeno in seconda fila, così da ridurre i problemi alla partenza delle gare e non essere costretto a compiere difficili rimonte.

Futuro ancora con Motocorsa

Parlando del suo futuro, Surra ha ammesso che nel 2027 dovrebbe rimanere legato all'attuale squadra: "Probabilmente resterò con Motocorsa, perché è una grande famiglia e ho un ottimo rapporto con il team. Se restassi con loro, sarei davvero felice".

Era stato accostato anche al team Aruba Ducati, dove però sembra destinato ad arrivare Franco Morbidelli , quindi Surra dovrebbe proseguire il suo percorso in Superbike con il team Motocorsa. Fin da subito si è creato un buon rapporto con il team manager Lorenzo Mauri e il resto della squadra, c'è stata una crescita notevole di round in round e i risultati positivi non sono stati casuali, bensì il frutto di un grande lavoro di tutte le parti

Salvo colpi di scena, a breve verrà firmato il rinnovo del contratto per proseguire il matrimonio anche nella stagione 2027. Farlo dopo essere saliti sul podio al Cremona Circuit sarebbe ancora più bello.