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Supersport Cremona: Jeremy Alcoba riporta la Kawasaki in pole

In Pista
di Andrea Periccioli
venerdì, 25 settembre 2026 alle 18:10
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Jeremy Alcoba (Puccetti Racing) beffa le Yamaha R9 e regala alla Kawasaki la pole nel Mondiale Supersport a Cremona.
Venti piloti racchiusi in meno di 1", 5 differenti case costruttrici rappresentate ai primi 10 posti della classifica ed un nome nuovo in pole position. Non hanno tradito le attese le qualifiche del Mondiale Supersport al Cremona Circuit, terzultimo appuntamento della stagione 2026, con i 40 minuti di attività che hanno proiettato in cima al monitor dei tempi Jeremy Alcoba e la Kawasaki. Con l'1'31"259 siglato allo scadere, il portacolori Kawasaki WorldSSP Team (Puccetti Racing) si è assicurato la personale prima pole in carriera nella serie, affermandosi come il sesto differente poleman in 10 round.

JEREMY ALCOBA IN POLE

Competitivo nell'inaugurale sessione di prove libere, Jeremy Alcoba si è confermato su alti livelli anche nella Tissot Superpole sul tracciato di San Martino del Lago. L'ex Motomondiale, alla ricerca di una sistemazione per l'anno venturo a seguito della mancata riconferma in Puccetti Racing, proprio nel finale si è garantito il miglior riferimento cronometrico, ampiamente sotto al precedente record della pista con una ZX-6R 636 semplicemente rigenerata. Lo dimostra Jeremy Alcoba, lo riafferma il compagno di squadra Dominique Aegerter, dodicesimo in timida ripresa.

KAWASAKI TORNA AL TOP

Per Jeremy Alcoba si tratta di un ritorno in pole a distanza di 5 anni dall'exploit nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda del Mondiale Moto3 2021 (con Gresini Racing), ponendo la parola fine al digiuno del team Puccetti Racing e, più in generale, della casa di Akashi. La struttura di riferimento Kawasaki nel Mondiale Supersport non partiva davanti a tutti da Jerez de la Frontera 2021 con Philipp Oettl (17° in questo turno con Feel Racing WorldSSP Team Ducati). Il binomio Alcoba-Kawasaki aprirà una prima fila di Gara 1 completata dalle Yamaha R9 del capo-classifica Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) ed il nostro Filippo Farioli (VFT Racing), con il futuro portacolori Puccetti Racing Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura Ducati) in seconda fila con il quarto tempo.

20 PILOTI IN 1"

Nel gruppone di testa c'è spazio anche per Alessandro Zaccone (Ecosantagata Althea Racing Team Ducati), quinto a precedere Can Oncu e la rivelazione Ondrej Vostatek, splendido settimo con la Triumph Street Triple RS 765 di Compos Racing Team. Non ha inciso invece la coppia EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory con Valentin Debise ottavo e Federico Caricasulo soltanto ventiquattresimo, rallentato nel finale da un problema tecnico. Ci ha messo una pezza Tom Booth-Amos, nono dopo un avvio di weekend al ralentì a precedere Matteo Ferrari. Quattordicesimo Roberto Garcia, reduca dalla vittoria in Gara 2 a Magny-Cours, in un venerdì a dir poco sfortunato per il team GMT94 Yamaha in virtù della contemporanea scivolata di Lucas Mahias (16°).

SUPERSPORT WORLD CHAMPIONSHIP 2026

EICMA Italian Round
Cremona, Classifica Tissot Superpole
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