Stagione SSP 2026 al di sotto delle aspettative per il marchio di Akashi, c'è tanta voglia di riscatto per l'anno prossimo: ci saranno due nuovi piloti nella squadra.

Kawasaki non è presente sulla griglia del Mondiale Supersport solo per partecipare, l'obiettivo è quello di giocarsi costantemente podi e vittorie. Dopo aver ingaggiato Dominique Aegerter, campione dominante della categoria nel biennio 2021-2022, e aver confermato un Jeremy Alcoba che aveva chiuso il 2025 in crescita, Manuel Puccetti immaginava di poter lottare per risultati importanti nella stagione 2026. Non è andata secondo i piani e per il 2027 è stato deciso di cambiare totalmente la line-up.

Kawasaki Supersport: Masia si unisce a Salvador per il 2027

A metà luglio era stato annunciato l'ingaggio di David Salvador, leader del Mondiale Sportbike con il team ProDina Kawasaki XCI. Una promozione quasi naturale quella nel Mondiale Supersport, visto il rendimento del 23enne madrileno, che ha la chance di laurearsi campione del mondo SPB già in questo weekend al Cremona Circuit.

Se Salvador potrà disputare un 2027 da rookie senza avere addosso eccessive pressioni, sarà invece il suo compagno di squadra ad avere sulle spalle il carico di dover portare risultati di rilievo. Si tratta di Jaume Masia, annunciato questa mattina dal team Kawasaki WorldSSP. Dopo due anni trascorsi sulla Ducati Panigale V2 del team Orelac VerdNatura con 5 vittorie e 11 podi totali, lo spagnolo classe 2000 ha deciso di sposare il progetto Kawasaki e di salire sulla Ninja ZX-6R 636 nel 2027. Terzo alla fine dello scorso campionato e oggi quarto in classifica a 6 punti dal terzo, Can Oncu, sulla carta rappresenta un ottimo colpo.

Siamo certi che potrà essere molto competitivo in sella alla nostra Ninja ZX-6R 636 e disputare una stagione di alto livello. Stiamo già organizzando il nostro programma di test invernali per permettere a Jaume di acquisire fiducia sia con la sua nuova moto che con il nostro team. Tutti coloro che fanno parte del team desiderano ringraziare i nostri attuali piloti, Jeremy Alcoba e Dominique Aegerter, e augurare loro un ottimo finale di stagione 2026 e tutto il meglio per il futuro". Manuel Puccetti è entusiasta dell'ingaggio del campione del mondo Moto3 del 2023, è convinto che possa portare i risultati richiesti: "

WorldSSP 2026: i risultati di Alcoba e Aegerter

Prima di concentrarsi sul 2027, il team Kawasaki WorldSSP vuole cercare di chiudere al meglio una stagione 2026 nella quale la grande sorpresa è stata rappresentata dal clamoroso flop di Aegerter. Doveva essere il top rider della squadra, invece non è mai riuscito ad essere realmente competitivo. Ha chiuso solamente una gara in top 10 (sesto in Gara 1 ad Assen). Nonostante Puccetti e i suoi uomini abbiano fatto di tutto per aiutarlo, il pilota svizzero non si è mai trovato a suo agio con la Ninja e ha finito per deludere pesantemente le aspettative. 38 punti in nove round sono un bottino troppo ridotto, il diciottesimo posto nella classifica generale fa impressione, pensando che Aegerter è stato due volte campione Supersport.

Alcoba è andato meglio, accumulando 138 punti (ottavo posto in classifica) ed essendo una presenza abbastanza costante in top 10. Ma ha conquistato un solo podio e un totale di quattro top 5 nella stagione 2026, Puccetti si aspettava di più dallo spagnolo nel suo secondo anno con la ZX-6R 636. Vedremo se con Masia e Salvador ci sarà un cambio di passo della casa di Akashi.