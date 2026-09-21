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Formula 1: Occhio all'anticipo in Azerbaigian, orari TV e streaming del prossimo GP

Formula 1
di Riccardo Ventura
lunedì, 21 settembre 2026 alle 21:30
Baku
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La Formula 1 per la sua quindicesima tappa si sposta dal cuore dell'Europa e va verso l'Asia. Il GP dell'Azerbaigian sul confine tra i due continenti avrà un fine settimana diverso da solito.
L'attività in pista inizierà giovedì con GP anticipato a sabato. Questo per rispettare una festa nazionale azera: 27 settembre è giorno della memoria dei caduti della seconda guerra mondiale. Ricordiamo che si corre sul velocissimo cittadino di Baku, la capitale.

Antonelli cerca il tris

Andrea Kimi Antonelli tra Monza e MadRing ha dato un duro colpo alla classifica: adesso il Mondiale pare davvero nelle sue mani. A soli 20 anni si trova a gestire un vantaggio di 81 punti sul compagno George Russell, anche se mancano ancora parecchi GP alla fine. Se saranno nove si vedrà perchè il calendario è ancora in bilico per la guerra in Medio Oriente. Kimi potrebbe gestire su un tracciato particolarmente insidioso, fra le vie strettissime del centro storico e gli ampi viali terreno ideale per i sorpassi. Russell invece deve solo pensare a vincere, per smentire lo scetticismo generale, perfino di lui medesimo.
La Ferrari arriva in Azerbaigian con tanti dubbi, dopo che a Monza e a Madrid le prestazioni non sono state convincenti. Charles Leclerc inoltre, potrebbe cambiare power unit, che dopo l'incidente nel GP d'Italia potrebbe aver subito qualche danno. Il monegasco non è mai andato benissimo sul circuito azero, con tanti errori proprio nella curva del castello. Lewis Hamilton deve rispondere alle voci di discussione con dei meccanici. Poi c'è la McLaren. La scuderia papaya con Lando Norris è in ripresa e vuole rifarsi dopo la beffa spagnola: chissà che il Campione del Mondo in carica non ci delizi con una prestazione degna delle sue ultime uscite. Max Verstappen è in agguato, qui a Baku ha sempre fatto grandi cose. Bisognerà vedere se il potenziale Red Bull gliele permetterà

CLASSIFICA PILOTI

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 292 punti
  2. George Russell (Mercedes) 211 punti
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191 punti
  4. Lando Norris (McLaren) 186 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 167 punti
  6. Max Verstappen (Red Bull) 145 punti
  7. Oscar Piastri (McLaren) 120 punti
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 71 punti 
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 59 punti
  10. Pierre Gasly (Alpine) 41 punti
  11. Arvid Lindblad (Racing Bull) 31 punti
  12. Franco Colapinto (Alpine) 27 punti 
  13. Olivier Bearman (Haas) 18 punti
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti 
  15. Nico Hulkenberg (Audi) 7 punti 
  16. Carlos Sainz (Williams) 6 punti
  17. Alexander Albon (Williams) 5 punti
  18. Esteban Ocon (Haas) 3 punti
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) 3 punti
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti 
  21. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti 
  22. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
  23. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti 

CLASSIFICA COSTRUTTORI

  1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 503 punti
  2. Scuderia Ferrari HP 358 punti
  3. McLaren Mastercard F1 Team 306 punti
  4. Oracle Red Bull Racing 230 punti
  5. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 77 punti
  6. BWT Alpine F1 Team 68 punti
  7. TGR Haas F1 Team 21 punti
  8. Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 17 punti
  9. Atlassian Williams F1 Team 11 punti
  10. Aston Martin Aramco F1 Team 3 punti 
  11. Cadillac Formula 1 Team 0 punti  

GP dell'Azerbaigian: TV e streaming

Il GP dell'Azerbaigian si svolgerà da giovedi a sabato, rendendo il tutto un po' più particolare. Per il fuso orario si corre nel nostro primissimo pomeriggio. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro ma in differita,Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Baku.
Giovedì 24 settembre:
  • 10:30-11:30: Prove libere 1
  • 14:00-15:00: Prove libere 2
Venerdì 25 settembre:
  • 10:30-11:30: Prove libere 3
  • 14:00-15:00: Qualifiche (differita TV8 alle 17:00)
Sabato 26 settembre:
  • 13:00-15:00: Gara (differita TV8 alle 16:00)

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