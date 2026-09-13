F1 Spagna: Andrea Antonelli li frega tutti, la direzione gara diventa un caso

Andrea Antonelli addomestica il MadRing, il tracciato stradale costruito nel quartiere fieristico della capitale Spagnola. Un successo liscio come l'olio che proietta il talento Mercedes sempre più in fuga nel Mondiale. Max Verstappen e un coriaceo Lando Norris completano il podio. La Ferrari manca ancora il podio ed è infuriata con la direzione gara.

Per Andrea Kimi Antonelli è l'ottavo acuto in Formula 1. L'italiano raggiunge così nella classifica di tutti i tempi: Daniel Ricciardo, Jacky Ickx e Denny Hulme. Il pilota Mercedes consolida la sua leadership in classifica ma stavolta deve ringraziare soprattutto la direzione gara. La polemica è partita perchè i giudici hanno aspettato a lungo prima di decidere la neutralizzazione del GP con la Virtual Safety Car, intervendendo solo quando Lando Norris partito dalla pole e leader indisturbato aveva già superato la corsia d'ingresso in pit lane. Antonelli invece era nel punto giusto al momento giusto.

Norris beffato

Lando Norris aveva tutto in controllo, ma si è trovato a scontare il jolly incassato da tutti i rivali, escluso Charles Leclerc che aveva scelto di partire con la gomma dura per allungare al massimo la strategia e approfittare di eventuali colpi di scena. Il campione del Mondo ha tentato di ricostruire la sua gara, e all'ultimo ha tentato anche un impossibile sorpasso ai danni di Max Verstappen. Il podio per il pilota più veloce oggi è stata magra consolazione.

Nuova delusione per la Ferrari che ha comandato a lungo il GP con Charles Leclerc in pista fino a nove giri dalla fine, quando la scuderia lo ha richiamato per la sosta obbligatoria. A quel punto tutto il lavoro è andato in fumo, in una domenica che dopo Monza conferma il momento no della Rossa. La strategia, anche qui, come minimo è stata discutibile. Leclerc è comunque riuscito a difendersi da George Russell solo quinto: il confronto interno in casa Mercedes è sempre più indirizzato dalla parte del nostro Kimi.

Liam Lawson con la Red Bull chiude sesto e dalla prossima gara tornerà in Racing Bulls. Settimo uno splendido Franco Colapinto con la sua Alpine. Soltanto ottavo Oscar Piastri con l'altra McLaren che oggi non è mai stato della partita. Nono al traguardo Arvid Lindblad con la Racing Bulls, mentre a chiudere la zona punti in questa prima gara al Madrign è Nico Hulkenberg con l'AUDI.

Delusione enorme per Hamilton

La gara di Lewis Hamilton dura soltanto sette giri, per via di un problema ai freni sulla sua SF-26. Il britannico è stato costretto a ritirare la sua Ferrari dopo che in partenza aveva lottato con Max Verstappen e puntava alla zona podio. Il problema è che non riusciva più a frenare e per il sette volte Campione del Mondo è il primo ritiro in questa stagione. Un problema analogo accade alla quattordicesima tornata a Lance Stroll che resta fuori da curva venti e deve uscire la Virtual Safety Car per il momento decisivo di questo GP. Ritiro anche per Sergio Perez e Carlos Sainz.

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Foto:Formula 1